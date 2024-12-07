Menzil Cemaati'nde miras kavgası yurt dışına taştı! Müritler dergahta birbirlerine bıçak çekti

Kaynak: Haber Merkezi

Menzil Cemaati'nde şeyh ve kardeşlerinin milyar liralık miras kavgası Türkiye sınırlarını aştı.

Menzil Cemaati’nde milyarca liralık mirası kavgası cemaati ikiye böldü. Son gelen görüntüler Menzil şeyhi ve kardeşleri arasında miras tansiyonunun iyice artığını kanıtladı.

Gazeteci İsmail Arı, sosyal medyadan paylaştığı video ise cemaatte yaşananları gözler önüne serdi. Videoda cemaatin Belçika dergahında dergahı paylaşamayan müritlerin birbirine bıçak çektiği görüldü.

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CEMAAT İKİYE BÖLÜNDÜ

Menzil Cemaati'nde şeyh ve kardeşlerinin miras kavgasında tarikat mahkemesi önünde birbirlerine suçlamalarda bulunan kardeşlerin arkasından şimdi de müritler birbirlerine bıçakla saldırmaya başladı.

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Menzil Cemaati'nde miras kavgası yurt dışına taştı! Müritler dergahta birbirlerine bıçak çekti
Menzil Cemaati'nde miras kavgası yurt dışına taştı! Müritler dergahta birbirlerine bıçak çekti