Menzil Cemaati’nde miras krizi büyüyor! Taşla sopayla birbirlerine girmişlerdi... Bu kez eyleme kalkıştılar

Menzil Cemaati'nin lideri Abdulbaki Elhüseyni'nin 12 Temmuz 2023'teki ölümünün ardından, oğulları arasında miras paylaşımı konusunda gerilim tırmanmaya devam ediyor.

ANLAŞMAZLIK BÜYÜK BİR KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Abdulbaki Elhüseyni'nin vefatının ardından, oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek, cemaati birlikte yönetme kararı almış, ancak milyarlarla ifade edilen servet üzerindeki anlaşmazlık kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü.

'ŞERİAT MAHKEMESİ' KURULDU

Cemaatin milyarlarca liralık serveti, şirketleri ve gayrimenkulleri hala paylaşılamamış ve bu durum, sonunda bir 'şeriat mahkemesi' kurulmasına neden oldu.

TAŞLI SOPALI KAVGA

Muhammed Saki Elhüseyni, bölüşülemeyen servetin 17 milyar TL'yi bulduğunu ve cemaatin sahip olduğu binlerce mülkün bulunduğunu ifade etmişti. Gerilim, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Menzil Köyü'nde taşlı sopalı kavgalara yol açmış, bazı kişiler de yaralanmıştı. Köye jandarma güçleri sevk edilmişti.

Bu olayların ardından, İstanbul Kavacık'ta Muhammed Saki Elhüseyni taraftarları protesto eylemi gerçekleştirmiş ve diğer cemaat mensuplarına yönelik "Camiye kazma vuranlara hakkımız helal değildir" şeklinde sloganlar attılar.

MUHAMMED SAKİ ELHÜSEYNİ KİMDİR?

Menzil Cemaati, Nakşibendi Tarikatı'nın Halidiye kolunun Menzil şubesi olarak bilinir ve merkezi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yer almakta. Cemaatin kurucusu Seyyid Abdulhakim El Hüseyni, 1972 yılında vefat etmiş ve yerine oğlu Seyyid Muhammed Raşit El Hüseyni geçti. Daha sonra, 1993 yılında yeni şeyh olarak Seyyid Abdulbaki El Hüseyni atandı.