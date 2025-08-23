Menzil Cemaati’ndeki miras kavgası Avrupa’ya taşındı: ‘Nitelikli dolandırıcılık’ davası açıldı

Menzil cemaatindeki miras kavgası, İngiltere'de mahkemeye taşındı. Mübarek Elhüseyni’nin Londra merkezli şirket üzerinden yaptığı “kurgusal alım satım” işlemleriyle Londra ve Liverpool’daki dergâh binalarını değerinin 5’te 1’ine devraldığı iddia edildi. İngiliz mahkemesi işlemleri durdururken, Mübarek Elhüseyni hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan kamu davası açıldı.

Menzil cemaati lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin (Abdulbaki Erol) 12 Temmuz 2023’te yaşamını yitirmesinin ardından oğulları Saki Elhüseyni, Fettah Elhüseyni ve Mübarek Elhüseyni arasında yaşanan miras kavgası, cemaati Türkiye ve çeşitli Avrupa ülkelerinde yargı konusu haline getirdi. Söz konusu miras savaşının Avrupa ayağı kapsamında Hollanda’da daha önce mahkemelik olan cemaat, kardeşler arasındaki tapu mücadelesinde İngiltere’de açılan dava ile yeniden gündeme geldi.

DERGÂHLAR LONDRA VE LİVERPOOL'DA

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; cemaatin İngiltere’nin başkenti Londra ve Liverpool kentinde birer dergâhı bulunuyor. Liverpool’daki dergâh “Ottomans Social Complex”, Londra’daki dergâh da “The Menzil Trust Masjid - Walnut Tree House” adıyla faaliyet yürütüyor. Bu dergâh binalarının tapusu, Abdulbaki Elhüseyni döneminde oğlu Mübarek Elhüseyni’nin yönlendirmesiyle “Molla Abdurrahman” lakaplı “A.B.”nin üzerine yapıldı.

Abdulbaki Elhüseyni’nin 12 Temmuz 2023’teki yaşamını yitirişinden 4 ay sonra, 5 Ekim 2023’te oğlu Mübarek Elhüseyni Londra merkezli “Erol Real Estate Limited” adlı bir şirket kurdu. Şirketi kurmasının ardından Mübarek, iddiaya göre Molla Abdurrahman’a baskı yaparak tapu devrinden banka işlemlerine kadar tam kapsamlı bir vekâlet aldı. Ancak Molla Abdurrahman, söz konusu vekâlati iptal ederek; Mübarek’in avukatlarını azletti.

"EMLAK KATILIM'DAN BİLGİSİZ İŞLEM YAPILDI" İDDİASI

Dava dosyasına göre; bu gelişmenin ardından Mübarek’in Almanya’daki avukatlarından “F.Y.” tarafından Molla Abdurrahman’a bilgi verilmeden, adına Türkiye Emlak Katılım Bankası’ndan 27 Kasım 2023’te hesap açıldı. Bu usulsüz işlemin ardından Mübarek, 13 Aralık 2023’te söz konusu hesaba “Londra ve Liverpool Gayrimenkul alımları için 1 milyon 25 bin GBP (İngiliz Sterlini) karşılığı ödenen” notuyla toplamda 37,5 milyon TL para gönderdi. İddiaya göre; aynı gün içinde ise para diğer kardeş Emin Elhüseyni’nin banka hesabına havale edilerek geri çekildi.

"DEĞERİNİN 5'TE BİRİNE BİNALARI DEVRALDILAR"

Emlak Katılım Bankası üzerinden yapıldığı öne sürülen sahte alım satım işlemi sonucunda; toplam 5 milyon İngiliz Sterlini (277 milyon 184 bin TL) değerindeki iki dergâh binasının, Mübarek’in şirketine 1 milyon 25 bin İngiliz Sterlini (56 milyon 822 bin TL) bedeline devredildiği iddia edildi. Söz konusu dergâhlardaki cemaat taraftarlarının büyük çoğunluğunun ise büyük ağabey ve cemaatin mevcut lideri olarak kabul edilen Saki Elhüseyni’ye bağlı olduğu aktarıldı. Bu kurgusal alım-satım işlemi iddiasının ardından konu İngiliz mahkemelerine taşındı.

"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK" DAVASI AÇILDI

İngiliz mahkemelerince söz konusu işleme durdurma kararı verildi ve Mübarek Elhüseyni’den savunma talep edildi. Elhüseyni'nin avukatı “F.Y.” tarafından mahkemeye sunulan savunmada; “Bu mülklerin ne babamla ne de İrşad’la ilgisi yok. Ben iş adamıyım, hepsini kendi paramla aldım. Tamamı bana aittir” denildi.

Bu davanın sonucunda mahkeme; tapuların tekrar Molla Abdurrahman’a devredilmesine ve Mübarek Elhüseyni hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan kamu davası açılmasına karar verdi. Hâlihazırda kamu davasının ise sürdüğü öğrenildi.