Menzil Cemaati’ndeki miras kavgası bakın nereye sıçradı? Tehditle vekalet, göstermelik şirket

Menzil Cemaati içindeki miras kavgası İngiltere'ye uzandı. Londra'daki iki dergahın tapusunun usülsüz şekilde el değiştirdiği iddia ediliyor.

Semerkand grubu şeyhlerinden Mübarek Erol’un İngiltere’deki 5 milyon sterlin (yaklaşık 265 milyon lira) değerindeki mülklerin tapusunu usulsüz bir şekilde üzerine geçirdiği öne sürüldü.

İddiaya göre; Londra ve Liverpool şehirlerinde bulunan bu iki binanın tapusu, Erol’un talimatıyla müritlerden A.B adına düzenlendi.

TEHDİTLE VEKALET, GÖSTERMELİK ŞİRKET

Şeyhin ölümünün ardından Mübarek Erol’un avukatlarının A.B.’yi tehdit ettiği ve bu yolla kapsamlı vekaleti aldıkları ileri sürüldü. A.B, iki hafta sonra vekaleti iptal etti ancak iş işten geçmişti.

Karar’dan Büşra Cebeci’nin haberine göre, İngiltere’de yargıya intikal eden olayda Mübarek Erol’un avukatlarının, söz konusu vekaletname sayesinde A.B. adına banka hesabı açtığı ve bu hesap üzerinden sahte bir satış gerçekleştirildiği iddia edildi.

Buna göre; A.B. adına açılan hesaba Mübarek Erol tarafından bir gün içerisinde ve parça parça şekilde 37 milyon 500 bin lira gönderildi; para aynı gün hesaptan çıkarıldı.

Mübarek Erol’un dergahları üzerine geçirmek amacıyla İngiltere’de göstermelik bir gayrimenkul şirketi açtığı da iddia ediliyor.