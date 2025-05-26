Menzil Cemaati’ndeki miras kavgası bakın nereye sıçradı? Tehditle vekalet, göstermelik şirket

Düzenleme: Kaynak: Karar
Menzil Cemaati’ndeki miras kavgası bakın nereye sıçradı? Tehditle vekalet, göstermelik şirket

Menzil Cemaati’nde uzun süredir devam eden miras kavgasının sıçradığı yer dikkat çekti. Cemaatin bir bölümünün hakimiyetini elinde bulunduran Mübarek Erol’un İngiltere’de 5 milyon sterlin değerindeki mülklerin tapusunu usulsüz bir şekilde eline geçirdiği iddiası yargıya taşındı.

Menzil Cemaati içindeki miras kavgası İngiltere'ye uzandı. Londra'daki iki dergahın tapusunun usülsüz şekilde el değiştirdiği iddia ediliyor.

Semerkand grubu şeyhlerinden Mübarek Erol’un İngiltere’deki 5 milyon sterlin (yaklaşık 265 milyon lira) değerindeki mülklerin tapusunu usulsüz bir şekilde üzerine geçirdiği öne sürüldü.

ekran-goruntusu-2025-05-26-090727.png

İddiaya göre; Londra ve Liverpool şehirlerinde bulunan bu iki binanın tapusu, Erol’un talimatıyla müritlerden A.B adına düzenlendi.

ekran-goruntusu-2025-05-26-090742.png

TEHDİTLE VEKALET, GÖSTERMELİK ŞİRKET

Şeyhin ölümünün ardından Mübarek Erol’un avukatlarının A.B.’yi tehdit ettiği ve bu yolla kapsamlı vekaleti aldıkları ileri sürüldü. A.B, iki hafta sonra vekaleti iptal etti ancak iş işten geçmişti.

Karar’dan Büşra Cebeci’nin haberine göre, İngiltere’de yargıya intikal eden olayda Mübarek Erol’un avukatlarının, söz konusu vekaletname sayesinde A.B. adına banka hesabı açtığı ve bu hesap üzerinden sahte bir satış gerçekleştirildiği iddia edildi.

Buna göre; A.B. adına açılan hesaba Mübarek Erol tarafından bir gün içerisinde ve parça parça şekilde 37 milyon 500 bin lira gönderildi; para aynı gün hesaptan çıkarıldı.

Mübarek Erol’un dergahları üzerine geçirmek amacıyla İngiltere’de göstermelik bir gayrimenkul şirketi açtığı da iddia ediliyor.

ekran-goruntusu-2025-05-26-090802.png

ekran-goruntusu-2025-05-26-090817.png

ekran-goruntusu-2025-05-26-090834.png

Son Haberler
İşçi servisi, kargo kamyonuyla çarpıştı
İşçi servisi, kargo kamyonuyla çarpıştı
Altın fiyatlarında yeni rekor gelecek mi? Dünyaca ünlü banka tahminini açıkladı
Altın fiyatlarında yeni rekor gelecek mi? Dünyaca ünlü banka tahminini açıkladı
Yandaş gazete Şimşek'i hedef tahtasına oturttu!
Yandaş gazete Şimşek'i hedef tahtasına oturttu!
Zaman yaklaşıyor, talepler yükseliyor! Taklitlerine karşı dikkat edilmeli
Zaman yaklaşıyor, talepler yükseliyor! Taklitlerine karşı dikkat edilmeli
Antidepresan ve epilepsi ilaçlarının gizli bedeli ortaya çıktı! Görünmeyen yıkım korkuttu
Antidepresan ve epilepsi ilaçlarının gizli bedeli ortaya çıktı! Görünmeyen yıkım korkuttu