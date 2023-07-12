Menzil 'şeyh'i Abdülbaki Erol öldü

Menzil cemaatinin bir süredir hastanede tedavi gören 74 yaşındaki 'şeyh'i Abdülbaki Erol, hayatını kaybetti.
Erol'un ölümü, cemaate yakın sosyal medya hesapları tarafından duyuruldu.
Menzil'in yayın organı Semerkand TV'den yapılan açıklamada, "Gavs-ı Sânî Şeyh Seyyid Abdülbâkî Elhüseynî hazretleri dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Cenaze namazı Menzil'de kılınacaktır. Lütfen hastaneye gelerek yoğunluk oluşturmayalım" ifadeleri kullandı.
Abdülbaki Erol, cemaatte babasından sonra "şeyh" olan abisi Muhammed Raşid Erol'un 1993'te ölümü sonrası yerine geçen isim olmuştu.