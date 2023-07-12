Menzil 'şeyh'i Abdülbaki Erol öldü

Menzil cemaatinin 'şeyh'i Abdülbaki Erol, yaşamını yitirdi.

Menzil 'şeyh'i Abdülbaki Erol öldü

Menzil cemaatinin bir süredir hastanede tedavi gören 74 yaşındaki 'şeyh'i Abdülbaki Erol, hayatını kaybetti.

Erol'un ölümü, cemaate yakın sosyal medya hesapları tarafından duyuruldu.

Menzil'in yayın organı Semerkand TV'den yapılan açıklamada, "Gavs-ı Sânî Şeyh Seyyid Abdülbâkî Elhüseynî hazretleri dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Cenaze namazı Menzil'de kılınacaktır. Lütfen hastaneye gelerek yoğunluk oluşturmayalım" ifadeleri kullandı.

Abdülbaki Erol, cemaatte babasından sonra "şeyh" olan abisi Muhammed Raşid Erol'un 1993'te ölümü sonrası yerine geçen isim olmuştu.

Öne Çıkanlar
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Son Haberler
Yeni emekli olanlar ve EYT'lilere 10 bin lira promosyon Ekonomi
Yeni emekli olanlar ve EYT'lilere 10 bin lira promosyon
Kick Boks’ta Türkiye Şampiyonu Sakarya Büyükşehir’den Spor
Kick Boks’ta Türkiye Şampiyonu Sakarya Büyükşehir’den
Dondurucunun içerisinde parçalanmış ceset bulundu. İstanbul’da kan donduran olay Güncel
Dondurucunun içerisinde parçalanmış ceset bulundu. İstanbul’da kan donduran olay
Stoltenberg: "En büyük risk, savaşı Putin'in kazanması" Dünya
Stoltenberg: "En büyük risk, savaşı Putin'in kazanması"
Başvuru için geri sayım başladı: Öğretmenlerin zamlı sınav ücreti belli oldu! Güncel
Başvuru için geri sayım başladı: Öğretmenlerin zamlı sınav ücreti belli oldu!
Oyuncu melis Sezen'in erotik gün batımı dansı olay oldu Magazin
Oyuncu melis Sezen'in erotik gün batımı dansı olay oldu
Kolombiyalı stoper Rizespor'a imza atmaya geliyor Spor
Kolombiyalı stoper Rizespor'a imza atmaya geliyor