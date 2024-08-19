Menzil Şeyhi fotoğrafının ve videosunun çekilmesini yasakladı. Lüks içinde yaşamasının öğrenilmesinden rahatsız oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Menzil Şeyhi fotoğrafının ve videosunun çekilmesini yasakladı. Lüks içinde yaşamasının öğrenilmesinden rahatsız oldu

Menzil Tarikatı, şeyh Seyyid Muhammed Saki Elhuseyni'nin fotoğraf ve videosunun çekilmesini yasakladı. Yayınlanan bildiride, şeyhin özel anlarında görüntülenmesinin adab açısından uygun olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Menzil Tarikatı, Şeyh Seyyid Muhammed Saki Elhuseyni'den ‘adap’ ayarı…

Elhuseyni ile ilgili fotoğraf ve videosunun çekilmesine ilişkin sosyal medyada tartışma yaratan bir karar alındığı duyuruldu. Menzil Tarikatı bir de sosyal medya üzerinden bildiri yayımladı. Bundan sonra şeyhi yemek yerken, biri ile konuşurken, tövbe ya da ziyaret ederken görüntülenmesi yasaklandı. Yasağa gerekçe olarak ise ‘adab’ gösterildi.


BİLDİRİYLE DUYURDULAR

Bu yasak, geçtiğimiz yıl Menzil Köyü'nde uygulamaya konulan fotoğraf çekim yasağını da akıllara getirdi. Görüntü alınmaması konusunda ziyaretçileri uyaran görevlilerin yanı sıra köyün birçok yerinde de uyarı yazısı yer alıyor.
Paylaşılan bildiride tarikat şeyhinin yemek yerken, birisiyle konuşurken, tövbe ya da ziyaret esnasında görüntülenmesinin adab açısından uygun bulunmadığı ifade edildi. İşte o bildiri:

gvvzba2wsaaihtj.jpeg

İlgili Haberler
Kraliçeyi taklit etti başı fena derde girdi. Mahkeme bakın kaç yıl hapis cezası verdi
Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son Haberler
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı Gündem
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Didim'deki yangınla ilgili 3 kişi tutuklandı Gündem
Didim'deki yangınla ilgili 3 kişi tutuklandı
Leylek yuvası cayır cayır yandı Gündem
Leylek yuvası cayır cayır yandı
TCG Kınalıada korveti İskenderiye Limanı'nında Gündem
TCG Kınalıada korveti İskenderiye Limanı'nında
Daha iyi bir uyku için yapmanız gereken 10 şey Sağlık
Daha iyi bir uyku için yapmanız gereken 10 şey
Erdek’te korkutan yangın Gündem
Erdek’te korkutan yangın
İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum Gündem
İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum