Menzil Şeyhi fotoğrafının ve videosunun çekilmesini yasakladı. Lüks içinde yaşamasının öğrenilmesinden rahatsız oldu

Menzil Tarikatı, Şeyh Seyyid Muhammed Saki Elhuseyni'den ‘adap’ ayarı…

Elhuseyni ile ilgili fotoğraf ve videosunun çekilmesine ilişkin sosyal medyada tartışma yaratan bir karar alındığı duyuruldu. Menzil Tarikatı bir de sosyal medya üzerinden bildiri yayımladı. Bundan sonra şeyhi yemek yerken, biri ile konuşurken, tövbe ya da ziyaret ederken görüntülenmesi yasaklandı. Yasağa gerekçe olarak ise ‘adab’ gösterildi.



BİLDİRİYLE DUYURDULAR

Bu yasak, geçtiğimiz yıl Menzil Köyü'nde uygulamaya konulan fotoğraf çekim yasağını da akıllara getirdi. Görüntü alınmaması konusunda ziyaretçileri uyaran görevlilerin yanı sıra köyün birçok yerinde de uyarı yazısı yer alıyor.

Paylaşılan bildiride tarikat şeyhinin yemek yerken, birisiyle konuşurken, tövbe ya da ziyaret esnasında görüntülenmesinin adab açısından uygun bulunmadığı ifade edildi. İşte o bildiri: