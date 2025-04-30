Menzil şeyhinin çıkan çakarlı araçla ilgili Yerlikaya'dan açıklama

İstanbul Beşiktaş'ta çakar takılmış lüks bir aracın emniyet şeridinden gittiği görüntüler gündem olmuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Menzil şeyhine ait çıkan aracın çakarlarının iptal edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde çakarlı lüks bir araç emniyet şeridinde ilerlerken görüntülen motosiklet sürücüsü tarafından görüntülenmişti.

Lüks aracı süren kişi yöneltilen 'görevli misiniz? görev emriniz var mı?' sorularına 'tahsisli' diyerek tepki göstermiş ve çakarlı kornasına basarak ilerlemeye devam etmişti.

Kadın sürücünün kullandığı aracın Menzil cemaatine ait olduğu ortaya çıkmış ve Semerkand grubu liderlerinden Muhammed Fettah'ın da aynı aracı kullandığı öğrenilmişti.

Konu hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, lüks aracın çakarlarının iptal edildiğini ve sürücüsüne 155 bin 401 TL idari para cezası kesildiğini duyurdu.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş’ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç tespit edildi.

Aracın üzerindeki trafikte geçiş üstünlüğü hakkı (çakar) iptal edildi. Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle: Işıklı ve sesli uyarı işaretini Takılacağı Yerlerin Dışında Kullanmak, Emniyet Şeridi İhlali Yapmak, Geçiş Üstünlüğü Hakkını Gereksiz Kullanmak, Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak, Emniyet Kemeri Kullanmamak ve Standart Dışı Plaka Takmak nedeniyle 155 bin 401 TL idari para cezası uygulanmıştır."