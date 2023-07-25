Menzil tarikatı ölen liderleri Abdulbaki Erol'un çorabı ve takkesi için müze açtı

Menzilciler ölen liderleri Abdülbaki Erol’un çorabı ve takkesinin de aralarında bulunduğu eşyalarının sergilendiği müze açtı.

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Menzil tarikatı ölen liderleri Abdulbaki Erol'un çorabı ve takkesi için müze açtı 1
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Menzil tarikatı ölen liderleri Abdulbaki Erol'un çorabı ve takkesi için müze açtı 2

Menzil’in “lideri” Abdülbaki Erol’un ölümü ardından kıyafetleri ve eşyaları bir “müzede” sergilenir gibi görücüye çıkarıldı.

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Menzil tarikatı ölen liderleri Abdulbaki Erol'un çorabı ve takkesi için müze açtı 3

Menzil Cemaati’nin lideri olan ve cemaat mensuplarının “Gavs” olarak nitelendirdiği Abdulbaki Erol 74 yaşında hayatını kaybetti.

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Menzil tarikatı ölen liderleri Abdulbaki Erol'un çorabı ve takkesi için müze açtı 4

Cemaatin bir gövde gösterisine dönüştürdüğü cenaze töreni günlerce konuşuldu. Bugün ise Erol’un kıyafetlerinin sergilenmesi gündeme oturdu.

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Menzil tarikatı ölen liderleri Abdulbaki Erol'un çorabı ve takkesi için müze açtı 5

"Efendi Hazretlerimizin..." diye küçük tabelalar asılarak sergilenen gömlek, bere, çorap, hırka ve eşyalar sosyal medyada "senden geriye mis kokan eşyaların kaldı efendim" sözleri ile paylaşıldı.

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Menzil tarikatı ölen liderleri Abdulbaki Erol'un çorabı ve takkesi için müze açtı 6
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Menzil tarikatı ölen liderleri Abdulbaki Erol'un çorabı ve takkesi için müze açtı 7
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Menzil tarikatı ölen liderleri Abdulbaki Erol'un çorabı ve takkesi için müze açtı 8
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