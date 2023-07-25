Menzil tarikatı ölen liderleri Abdulbaki Erol'un çorabı ve takkesi için müze açtı

Menzilciler ölen liderleri Abdülbaki Erol’un çorabı ve takkesinin de aralarında bulunduğu eşyalarının sergilendiği müze açtı.
Menzil’in “lideri” Abdülbaki Erol’un ölümü ardından kıyafetleri ve eşyaları bir “müzede” sergilenir gibi görücüye çıkarıldı.
Menzil Cemaati’nin lideri olan ve cemaat mensuplarının “Gavs” olarak nitelendirdiği Abdulbaki Erol 74 yaşında hayatını kaybetti.
Cemaatin bir gövde gösterisine dönüştürdüğü cenaze töreni günlerce konuşuldu. Bugün ise Erol’un kıyafetlerinin sergilenmesi gündeme oturdu.
"Efendi Hazretlerimizin..." diye küçük tabelalar asılarak sergilenen gömlek, bere, çorap, hırka ve eşyalar sosyal medyada "senden geriye mis kokan eşyaların kaldı efendim" sözleri ile paylaşıldı.