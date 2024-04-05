Menzilci Yaşar Alptekin batırdığı işleri sıraladı. 12 kez ticarete atılmıştı

Katıldığı bir televizyon programında, ticarette 12 defa şansını denediğini fakat her seferinde başarısız olduğunu belirtti.
Bir zamanlar dans ve şovlarıyla adından söz ettiren Alptekin, 'Aramızda Kalmasın' isimli programa konuk olarak geçmişteki iş deneyimlerini paylaştı.
Sanat dünyasının bu tanınmış ismi, "Eğer batırdığım işlere harcadığım paraları biriktirseydim, şimdi bir apartman sahibi olurdum. Ancak sanatçıların ticarette başarılı olamadığını düşünüyorum" dedi.
Alptekin, ajans açmaktan bayan konfeksiyonu üretimine, erkek giyimden güzellik salonu işletmeciliğine kadar pek çok alanda girişimde bulunduğunu fakat hepsinde mali kayıplar yaşadığını ifade etti.
Bebek'te bir güzellik salonu ve solaryum merkezi, Üsküdar'da bir restoran, Suadiye'de bir kafeterya ve Pendik'te bir mağaza açtığını ancak bu işletmelerin hiçbirinde başarıya ulaşamadığını sözlerine ekledi.