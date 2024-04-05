Menzilci Yaşar Alptekin batırdığı işleri sıraladı. 12 kez ticarete atılmıştı

Menzilci Yaşar Alptekin batırdığı işleri sıraladı. 12 kez ticarete atılmıştı
Kaynak: Haber Merkezi
Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, İslamiyet'e yönelmesinin ardından uzun bir aradan sonra tekrar kamuoyu önüne çıktı.
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Menzilci Yaşar Alptekin batırdığı işleri sıraladı. 12 kez ticarete atılmıştı 1

Katıldığı bir televizyon programında, ticarette 12 defa şansını denediğini fakat her seferinde başarısız olduğunu belirtti.

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Menzilci Yaşar Alptekin batırdığı işleri sıraladı. 12 kez ticarete atılmıştı 2

Bir zamanlar dans ve şovlarıyla adından söz ettiren Alptekin, 'Aramızda Kalmasın' isimli programa konuk olarak geçmişteki iş deneyimlerini paylaştı.

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Menzilci Yaşar Alptekin batırdığı işleri sıraladı. 12 kez ticarete atılmıştı 3

Sanat dünyasının bu tanınmış ismi, "Eğer batırdığım işlere harcadığım paraları biriktirseydim, şimdi bir apartman sahibi olurdum. Ancak sanatçıların ticarette başarılı olamadığını düşünüyorum" dedi.

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Menzilci Yaşar Alptekin batırdığı işleri sıraladı. 12 kez ticarete atılmıştı 4

Alptekin, ajans açmaktan bayan konfeksiyonu üretimine, erkek giyimden güzellik salonu işletmeciliğine kadar pek çok alanda girişimde bulunduğunu fakat hepsinde mali kayıplar yaşadığını ifade etti.

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Menzilci Yaşar Alptekin batırdığı işleri sıraladı. 12 kez ticarete atılmıştı 5

Bebek'te bir güzellik salonu ve solaryum merkezi, Üsküdar'da bir restoran, Suadiye'de bir kafeterya ve Pendik'te bir mağaza açtığını ancak bu işletmelerin hiçbirinde başarıya ulaşamadığını sözlerine ekledi.

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Menzilci Yaşar Alptekin batırdığı işleri sıraladı. 12 kez ticarete atılmıştı 6
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Menzilci Yaşar Alptekin batırdığı işleri sıraladı. 12 kez ticarete atılmıştı 7
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Menzilci Yaşar Alptekin batırdığı işleri sıraladı. 12 kez ticarete atılmıştı 8
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