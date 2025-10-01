Menzilciler eylemci oldu! 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' parkartı açtılar

Menzil Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Şeyh Abdülbaki Erol'un ölümü sonrası, oğulları arasında başlayan ve milyarlarca liralık serveti kapsayan miras uyuşmazlığı, Üsküdar'da dikkat çeken bir protestoya sahne oldu.

Şeyh Abdülbaki Erol'un en büyük oğlu Saki Erol'un destekçileri, cemaat içindeki güç mücadelesinin odak noktası haline gelen miras paylaşımı nedeniyle meydanlara indi.

"HAKKIMIZI SÖKE SÖKE ALACAĞIZ"

Eyleme katılan Menzilciler, "Miras değil ümmetin emeği", "Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz!", "Haklıyız kazanacağız, hakkımızı söke söke alacağız" yazılı pankartlar taşıdıkları görüldü.

Protesto, cemaatin diğer kolları Mübarek ve Fettah Erol'un taraftarlarıyla aralarındaki gerilimi daha da tırmandırdı.

Olay, Şeyh Abdülbaki Erol'un vasiyetinin yorumlanması ve cemaat varlıklarının dağılımı etrafında dönen hukuki çekişmelerin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Yetkililer, eylemin barışçıl seyrettiğini belirtirken, miras davasının mahkeme süreçlerini uzatabileceği öngörüldü.

Üsküdar'daki Menzilcilerin protestosu

2023 yılında hayatını kaybeden Şeyh Abdulbaki Erol

