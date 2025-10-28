Türkiye'deki en büyük dini cemaatlerinden biri olan Menzil tarıkatında miras kavgaları dönem dönem fiziksel şiddete de dönüşüyor.

Kavgalar, cemaatin başındaki Abdülbaki Erol'un 2023'te ölümünün ardından 3 oğlu arasında gerçekleşiyor. Gruplar kamuoyunda Seyyir Şeyh Saki, Seyyit Fettah ve Seyit Mübarek olarak biliniyor.

Dün İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde iki grup arasında meydana gelen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Saldırıda 4 tarıkat üyesi yaralandı. Vurulanların 1'i ağır yaralı olduğu aktarılmıştı.

Gazeteci Nevzat Çiçek, gruplar arasında yaşananları aktarırken Seyyir Şeyh Saki'ye yakın olanlardan açıklama geldiğini duyurdu.

"DEVLET GEREKENİ YAPACAK"

Gruplar arasındaki gerilime ve çatışmalara dikkat çekilen açıklamada "Kardeşlerimizin durumu iyi ve kesinlikle tansiyonu yükseltecek hareketlerden kaçınmalısınız. Polis o teröristi aldı götürdü devlet gerekeni yapacak biz devletimize güveniyoruz" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

SEMERKAND YENİDOĞANDA CANA KASTETTİ

Sultan hazretleri 2 yılı aşkın süredir meşru zeminde mücadele edeceğimizi söylüyor bunu telkin ediyor. Fakat karşımızdakiler her türlü suça bulaşıyor. Bugün sofi kardeşlerimiz SMF intisaplı biri tarafından yaralandı.

3 Sultan hazretleri sofisi 1 de onların market çalışanı sabıkalı SMF intisaplı birinin silahından çıkan kurşunlarla vuruldu. Kardeşlerimizin durumu iyi ve kesinlikle tansiyonu yükseltecek hareketlerden kaçınmalısınız. Polis o teröristi aldı götürdü devlet gerekeni yapacak biz devletimize güveniyoruz.

Mahkemelerde yalan söyleyen, yalan yere şahitlik yapan her türlü günaha bulaşan bu güruh 4 kardeşin mal hırsı yüzünden bugün 4 sofinin vurulmasına sebep oldu. Allah cc ıslah eylesin, dergahlar şahsi mülk değildi, dergahlar ilim ve irşad yuvalarıdır. Bugünkü olay başta Yakup Cebir olmak üzere Semerkand'ın oradaki ifsat ekibinin sebep olduğu üzücü bir hadisedir.

SAKİN OLUN VE ASLA FEVRİ HAREKET ETMEYİN BİZ ZALİM OLMAYACAĞIZ, MAZLUM OLACAĞIZ.

MEŞRU ZEMİNDE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK, ASLA AMA ASLA NE ALLAH'IN CC KANUNLARINI NE DEVLETİN KANUNLARINI İHLAL ETMEYECEĞİZ ONLARA BENZEMEYECEĞİZ!

MENZİLCİLERİN HASTANESİNDE YANGIN

Öte yandan bugün öğle saatlerinde İstanbul Pendik'te Menzilcilere ait olduğu bilinen Özel Emsey Hastanesi'nin çatısında bulunan baz istasyonunda yangın çıktı.

Yangının gruplar arasında meydana gelen çatışma sonrası gerçekleşmesi dikkat çekti.