Menzil'de otobüs duraklarını kadın erkek diye ayırdılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Menzil'de otobüs duraklarını kadın erkek diye ayırdılar

Menzil cemaatinin Adıyaman’daki köyünde otobüs duraklarının kadın – erkek şeklinde ayrıldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sene cemaat liderinin ölmesinin ardından oğulları arasında iktidar mücadelesi yaşanan ve bu gündemle sık sık kamuoyunu meşgul eden Menzil’de bir skandal daha ortaya çıktı.

KADIN VE ERKEK DURAKLARINI AYIRDILAR

Menzil cemaatinin Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yer alan köyünde otobüs durakları kadın ve erkek olarak ayrıldı.

Yan yana iki otobüs durağını bulunduğu bir fotoğraf karesinde durakların üzerinde "Kadın" "Erkek" yazdığı görüldü.

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Bu uygulamanın amacının otobüs bekleyen kadın ve erkeklerin bir araya gelmemesi olduğu öğrenilirken, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde haremlik selamlık uygulamasına geçilmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

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OTOBÜSTE HAREMLİK SELAMLIK UYGULAMASI

Öte yandan, Buhara Evleri adlı bir internet sitesinin ilgili sayfasında bu fotoğraflar yer alırken, kadın ve erkeklerin otobüse ayrı ayrı bindiği; bu amaçla da durağa yanaşan otobüslerin ön ve arka kapıyı açarak erkeklerin ön kapıdan kadınların ise arka kapıdan içeriye aldığı ve kendilerine ayrılan bölümlerde ayrı ayrı yolculuk yaptığı anlatıldı.

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