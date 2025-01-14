Menzil'de taş ve sopalar havada uçuştu! Milyarca liralık mirası paylaşamadılar

Çirkinleşen kavgada cemaatin liderlerinden M. Saki Elhüseyni’nin oğlu , kendilerine saldıran cemaat mensuplarına “Cami avlusuna işediler” demesi dikkat çekti. Olayları yatıştırmak üzere Menzil Köyüne çok sayıda jandarma ekibi yönlendirildi.

Menzil Cemaati’nin lideri Abdülbaki Erol’un ölümünün sonrasında başlayan taht ve miras kavgasında bu kez taş ve sopalar havada uçuştu. Abdübakı Erol'un vefatının ardından üç kardeş Saki, Fettah ve Mübarek Erol arasındaki miras kavgası her gün değişik şekilde kendini gösteriyor. Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Menzil Köyü’nde gerginlik yaralanmalarla sonuçlandı.

Muhammed Saki Elhüseyni'nin oğlu Rağıp Elhüseyni, amcaları Muhammed Fettah ile Muhammed Mubarek taraftarı cemaat mensuplarına yönelik “Bunlar caminin avlusuna işediler. Hakkımızı devletten istiyoruz. Gerekli mercilere söyledik, onlar gerekenleri yapacak” dedi.

CEMAATİN MİLYARLARCA LİRALIK SERMAYESİ BULUNUYOR

Menzil Cemaati lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin 12 Temmuz 2023’teki ölümünün ardından oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek, "eş şeyhlik" denilen bir sistem ile cemaati birlikte yöneteceklerini açıklasa da milyarlarca liralık sermayesi bulunan cemaatte miras paylaşımı yapılamadı.

İKİ KARDEŞ VAKIFLARI AYIRDI

Menzil lideri Abdülbaki Erol’un ölümünden sonra oğullarından Saki Erol, Serhendi Vakfı’nı kurmuş ve kardeşi Mübarek Erol’un idare ettiği Semerkand Vakfı’ndan ayrılmıştı.

Cemaat içindeki kavgalara bu 2 vakfın mal paylaşımı konusunda yaşadığı sürtüşmelerin neden olduğu belirtiliyor.