Menzil’den okul hamlesi iddiası! 6 yıl sonra yeniden hortladı… Gitmeyene para cezası tehdidi…

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, Menzil Tarikatı’yla bağlantılı olduğu iddia edilen Buhara köyündeki okula öğrenci gönderilmesi için yapılan baskılar, altı yıl aradan sonra yeniden hortladı. Ünlü yazar Saygı Öztürk’e konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, veliler ile gerçekleştirdikleri direnişi anlattı.

TARİKAT MENSUPLARININ YOĞUNLUĞU İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Menzil Tarikatı, lideri Muhammed Raşit Erol’un vefatından sonra ikiye ayrıldı. Erol’un oğlu Şeyh Feyzeddin Erol, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Binvalis çiftliğini satın alarak buraya dergâhını kurdu ve bölgeye “Buhara” adını verdi. Tarikatın İç Anadolu’daki merkezi haline gelen Buhara, lüks yapıları ve tarikat mensuplarının yoğunluğuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak, çevre köylerdeki öğrencilerin bu köydeki okula yönlendirilmesi, yıllardır tartışma konusu oldu.

BUHARA’DAKİ OKULA TAŞIMAK İÇİN BASKI İDDİASI

Sivrihisar’ın Ahiler, Göktepe, Kaldırım, Aktaş, Çandır ve Gülçayır köylerinde yaşayan aileler, çocuklarının Ertuğrul Köyü’ndeki Yavuz Gülerce İlkokulu’nda eğitim görmesinden memnun. Ancak, ünlü yazar Saygı Öztürk’e konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2025-2026 eğitim öğretim yılında bu öğrencileri Buhara’daki okula taşımak için baskı yaptığını iddia etti.

PARA CEZASI TEHDİDİ

Veliler ise İlçe Milli Eğitim Müdürü, Kaymakam ve jandarma yetkililerinin, çocuklarını Buhara’ya göndermezlerse servis hizmetinin kesileceği ve para cezası uygulanacağı tehdidinde bulunduğunu belirtiyor.

ÇAKIRÖZER: ÇOCUKLARIN VE AİLELERİN HUZURUNU BOZAN BU KARARDAN VAZGEÇİLMELİ

2019’da da benzer bir dayatmanın yaşandığını belirten Çakırözer, öğrenciler Ertuğrul’daki okulda kaldığını söyledi. Aradan geçen altı yılın ardından aynı dayatma yeniden gündeme geldi. Çakırözer, “Bu karar ailelerin ve çocukların rızası alınmadan alındı. Veliler ve öğrenciler mevcut okullarından memnun. Çocuklar huzursuz, aileler endişeli. Bu dayatmadan vazgeçilmeli” diyerek duruma tepki gösterdi. Çakırözer, “Altı yıl önce bu baskıyı durdurduk. Şimdi yine velilerin yanındayız. Çocukların ve ailelerin huzurunu bozan bu karardan vazgeçilmeli” dedi.