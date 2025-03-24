Merada bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Merada bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Eskişehir'de çobanların kanadı kırık halde bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı.

Eskişehir, Seyitgazi İlçesi Aksaklı Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlara bakan çobanlar merada yaralı bir kızıl şahin buldu. Çevredeki bir eve götürülen kartalın kanadının kırıldığı belirlendi. Çobanlar, uçamayan kartalın kanadının ucunu iple sıkıp durumu mahalle muhtarına bildirdi. Muhtar Cüneyt Öter, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ile iletişime geçti. Yaralı şahin, kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan DKMP yetkililerine teslim edildi. Şahinin tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.

Merada bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Merada bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Son Haberler
BUSMEK'ten bedava YKS hazırlık kursları
BUSMEK'ten bedava YKS hazırlık kursları
İBB’den Şehzadebaşı Camii’nde bulunan tarihi mezarlarla ilgili açıklama
İBB’den Şehzadebaşı Camii’nde bulunan tarihi mezarlarla ilgili açıklama
Uşak'ta 1.208 adet iş yeri denetlendi
Uşak'ta 1.208 adet iş yeri denetlendi
Silivri Cezaevi'nden ilk görüntü geldi! İmamoğlu'nun iftar yemeğinde ne vardı?
Silivri Cezaevi'nden ilk görüntü geldi! İmamoğlu'nun iftar yemeğinde ne vardı?
Konaklı’da 10 dönümlük arazi halkın kullanımına açıldı
Konaklı’da 10 dönümlük arazi halkın kullanımına açıldı