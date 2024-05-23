Merak başına iş açtı: Silah seslerini duyup çıktığı balkonda bacağından vuruldu

Kaynak: İHA
Merak başına iş açtı: Silah seslerini duyup çıktığı balkonda bacağından vuruldu

Kayseri Melikgazi’de silah seslerini duyup balkona çıkan bir kişi, bacağına saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde U.G., husumetlisinin yaşadığı apartmana tüfekle ateş açtı.

O esnada sesleri işiten S.H.’nin, merak etmesi üzerine çıktığı balkonunda bacağına saçma isabet etti.

Hafif şekilde yaralanan S.H., ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edilirken, olay yerinden kaçan U.G. ise polis tarafından yakalandı.

OLAY YERİNDE 9 ADET BOŞ KARTUŞ BULUNDU

Öte yandan olay yerinde yapılan incelemelerde 9 adet boş kartuş buldu.

Ayrıca, saçmaların isabet ettiği balkon duvarında zarar oluşurken, pencerenin camları kırıldı.

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