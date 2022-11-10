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A Milli Takım kadrosu açıklandı. 4 isim ilk kez kadroda

A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda İskoçya ve 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Gaziantep Stadyumu'nda Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna yeni isimler çağrıldı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 14:16
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Merakla beklenen A Milli Takım kadrosu açıklandı. 4 isim ilk kez kadroya çağrıldı

A Milli Takım kadrosu açıklandı. 4 isim ilk kez kadroda
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Mart 2023'te başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri için ideal kadroyu bulmayan çalışan Stefan Kuntz ve ekibi, genç yeteneklerin milli takım performanslarını da görmek adına bazı isimleri ilk kez aday kadroya dahil etti.

Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, Torino'da kariyerini sürdüren Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ta iyi bir performans sergileyen Tayyip Talha Sanuç ve ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın, bu doğrultuda ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.



Haberi alan genç yetenekler, milli takıma seçilmenin gurur ve sevincini yaşadılar. Büyük bir heyecan duyan genç futbolcular takımda kalıcı olmak adına performanslarını en yukarıda tutmak istediklerini belirttiler. 

Öte yandan Kuntz, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle performansını artıran Cenk Tosun'un yanı sıra Fenerbahçe'den Emre Mor ve Başakşehir'den Deniz Türüç'ü de uzun bir aradan sonra yeniden kadroya çağırdı.

 

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