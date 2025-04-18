Merakla beklenen boks maçı için flaş sözler: Ölümle sonuçlanabilir

"Problem Çocuk" takma adıyla bilinen Jake Paul, Mike Tyson'ı puanla yenerek adından söz ettirmişti. Tyson'ı mağlup ettiğinden bu yana ringe çıkmayan Paul, son olarak ağır sıklette iki kez dünya şampiyonu olan Anthony Joshua'ya meydan okumuştu.

Boks dünyası Jake Paul ve Anthony Joshua'yı karşı karşıya getirecek olası bir maçı oldukça tehlikeli buluyor.

Eski şampiyonlardan Amir Khan, bu dövüşün yapılması durumunda Joshua'nın Paul'u öldürebileceğini belirtti.

Daha önce Youtuber olan Jake Paul'a sert ifadelerle yüklenen Khan, "Eğer bir YouTuber'sanız ve büyük bir takipçi kitleniz varsa, sadece yapabileceğinizi düşünüp ringe çıkıp bu büyük isimlerle dövüşemezsiniz çünkü bir gün birileri öldürülecek." dedi.

Khan açıklamasının devamında, "Gerçekten Joshua'nın onu o ringde öldürebileceğini düşünüyorum. Bu, Rocky 4'teki Ivan Drago ile Apollo Creed arasındaki maç gibi olacak. Yani bunu yapmak istiyorsa, bunu izlemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.