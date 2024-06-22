Merakla beklenen Çin yapımı oyun neden XBOX’ta geç çıkacak? Kafaları karıştıran açıklama geldi

Düzenleme: Hande Karacan
Merakla beklenen Çin yapımı oyun neden XBOX’ta geç çıkacak? Kafaları karıştıran açıklama geldi

Çin yapımı oyun Black Myth: Wukong için geri sayım sürerken XBOX kullanıcılarının oyunu çıkışından bir süre sonra oynayacak olması soru işaretlerine neden olmuştu. Microsft’tan gelen son açıklama ise kafaları iyice karıştırdı.

Çinli oyun geliştiricilerinin dünya pazarına açılmak için tasarladığı büyük yapım Black Myth: Wukong 20 Ağustos’ta piyasaya çıkacak. Summer Game Fest’de oyunun PC, Play Staiton ve XBOX konslollarında birlikte çıkacağı duyurulmuştu.

Ancak Çinli geliştirici Game Science, oyunu XBOX’ta planlanandan geç çıkacağını açıklaması dikkat çekti. Yapılan açıklamada oyunun XBOX konsollarında optimizasyon sorunları nedenyle diğer platformlara göre daha geç çıkacağı vurgulanırken kesin bir tarih verilmedi.

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KAFALARI KARIŞTIRAN AÇIKLAMA MİCROSOFT’TAN GELDİ

Çinli geliştiricinin yaptığı açıklama sonrası Microsoft kafaları karıştıran bir açıklama yaptı. Açıklamada, Çinli geliştiricinin Sony ile yaptığı anlaşma ile oyunun bir süre XBOX’ta çıkmasını engelleme ihtimalini gözler önüne serdi. Microsoft’un açıklamasında Sony hiçbir şekilde suçlanmazken, tartışmalara neden oldu.

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Microsoft’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İş ortaklarımızın diğer platform sahipleriyle yaptığı anlaşmalar hakkında yorum yapamayız ancak Xbox'ı oyuncular için en iyi platform haline getirmeye odaklanmaya devam ediyoruz ve bunun merkezinde harika oyunlar yer alıyor.”

Oyun basınında daha önce Sony’nin Black Myth: Wukong için bir ayrıcalık anlaşmasına imza attığı iddia edilse de bu iddia kanıtlanamadı.

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