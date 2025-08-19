Merakla beklenen dizide flaş gelişme! Başrolünde Funda Eryiğit rol alıyor

Güney Kore’de dizisinden uyarlanan ‘Çok Uzak Çok Yakın’ın adı ‘Ben Annemin Rüyasıyım’ olarak değiştirildi.

Dizinin yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut üstlenirken, senaryosu Özge Aras tarafından kaleme alındı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin okuma provası ise geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Başrollerinde Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’un yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Gürsu Gür, Zeynep Özder, Azra Aksu, Sema Öztürk gibi başarılı isimler de rol alıyor.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

'Ben Annemin Rüyasıyım' dizisinde; Funda Eryiğit'in hayat verdiği Ayşe, yıllar boyunca kocasını öldürmekle suçlanarak cezaevinde kalmıştır. Özgürlüğüne kavuştuğunda, tek amacı yıllar önce elinden alınan kızı Zeynep’e yeniden kavuşmaktır.

Ancak kızı artık başka bir adam tarafından evlat edinilmiştir. ve Ayşe’nin kim olduğunu bilmemektedir. Ayşe için bu kavuşmanın tek yolu, kızını evlat edinen adamın yani Kemal’in güvenini hatta kalbini kazanmaktan geçer.

Bu süreçte en büyük engeli ise, oğlunun ölümünden Ayşe’yi sorumlu tutan ve intikam almak isteyen eski kayınvalidesi İlter’dir.