Merakla beklenen Mecha Break'in çıkış tarihi belli oldu

2024 Game Awards etkinliğinde tanıtılan Amazing Seasun Games’in merakla beklenen çok oyunculu mecha aksiyon oyunu Mecha Break, sonunda resmi çıkış dönemini duyurdu: 2025 baharı. Oyun, çığır açan özellikleri ve stratejik oynanış modlarıyla oyunseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Mecha Break, üç ana mod ile oyunculara farklı deneyimler sunacak. Bunlardan ilki, 6v6 Battlefield modu, rekabetçi takım savaşlarını öne çıkarırken, 3v3 Arena modu daha küçük ve hızlı çatışmalara odaklanıyor. Asıl dikkat çeken ise, etkinlik sırasında fragmanı yayınlanan PvPvE modu. Bu modda oyuncular, devasa haritalarda hem dev robot bosslarla hem de birbirleriyle mücadele edecek. Ayrıca, harita üzerinde düşen silahları toplama ve robotlarını anlık olarak savaş ya da iyileştirme odaklı özelleştirme mekanikleriyle, Mecha Break PvPvE modu farklı bir deneyim vadediyor.

Oyun, özellikle Escape from Tarkov gibi "extraction shooter" türü yapımları sevenlere hitap edecek. Türk oyuncuların bu türü ne kadar sevdiği düşünüldüğünde, Mecha Break’in yerel oyun topluluğunda büyük bir heyecan yaratması bekleniyor.

UZUN VADELİ PLANLAR

Amazing Seasun Games, Mecha Break için yalnızca çıkışa değil, sonrasına da güçlü bir vizyon çiziyor. Oyuna, oyuncuların robotlarını geliştirebileceği, komuta merkezi ve özel yaşam alanlarını keşfedebileceği bir uzay istasyonu merkezi eklenecek. Geliştiriciler, ilerleyen dönemlerde robotların kokpitinden çıkıp, bireysel savaş yapmayı mümkün kılacak yeni bir oyun modunu da oyunculara sunmayı hedefliyor.

Mecha Break, 2025 baharında PC ve Xbox Series X/S platformlarında çıkış yapacak. Oyunseverler, bu yenilikçi deneyimi sabırsızlıkla bekliyor.