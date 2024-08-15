Merakla beklenen oyunun çıkış tarihi ertelendi

RPG türündeki oyunları sevenlerin merakla beklediği Kingdom Come: Deliverance 2’den üzücü haber geldi. Oyunun çıkış tarihinin ertelendiği açıklandı. Bu yıl içinde çıkması beklenen oyunun 11 Şubat 2025’te yayınlanacağı duyuruldu.

Orta Çağ döneminde geçen oyunun büyük haritası dikkat çekiyor. Bir demirci ocağından krallığa kadar uzanan destansı bir yolculuğa çıkılacak oyunda Skalitz'li Henry’nin maceralarına eşlik etmeye devam edeceğiz. Oyun, 15. Yüzyıl Bohemya'sında geçiyor ve iç savaş hikayenin önemli unsurlarından biri olacak.

Oyunun geliştiricisi Warhorse Studios Gamescom 2024’te 20 dakikalık oynanış videosu sunacak. Videoda oyunla ilgili çok sayıda ayrıntının yer alacağı öğrenildi. Oyunda dönemin silahlarının yanı sıra at sırtında çatışma ve kuşatmaların olması bekleniyor. İlk oyunun savaş mekanikleri birçok oyuncu tarafından eleştirilen bir konuydu. Ancak yeni oyunda savaş sisteminde önemli değişikliklerin yapıldığı öğrenildi.