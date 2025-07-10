Merakla beklenen Subnautica 2'nin çıkışı ertelendi

Subnautica serisinin yeni oyunu 2026’ya ertelendi. Oyunun geliştiricisi Unknown Worlds ve sahibi Krafton, oyunun 2025'teki erken erişim planını iptal ettiğini duyurdu. Erteleme kararı, oyunun oynanış testlerinden gelen olumlu geri bildirimlere rağmen bazı bölümlerin daha fazla geliştirme gerektirdiğinin anlaşılmasıyla alındı.

Unknown Worlds ekibi yaptığı açıklamada, “Topluluğumuz geliştirme sürecimizin merkezinde yer alıyor. Bu nedenle daha fazla geri bildirimi dikkate alabilmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Krafton ve Unknown Worlds ayrıca oyunun ilk resmi oynanış görüntülerini de paylaştı. Yeni biyomlar, araçlar, yaratıklar ve genişletilmiş bir hikâyeyle oyunculara daha zengin bir deneyim sunulacak.

Bloomberg’den Jason Schreier’ın haberine göre, oyunun ertelenmesiyle Krafton’ın 2026’dan önce 250 milyon dolarlık bir prim ödemesi yapması da zorlaşmış oldu.