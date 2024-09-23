Merakla beklenen yeni emojiler sızdırıldı

Sonunda hepimizi temsil eden bir emoji geliyor: Gözlerinin altında torbalarla yorgun bir yüz ifadesi. Bu emoji, gelecek yıl akıllı telefonlar ve bilgisayarlarda yer alacak sekiz yeni emoji arasında. Diğer yeni emojiler arasında kök sebze, arp, yapraksız ağaç, parmak izi, kürek, mor bir leke ve İngiliz Kanalı’ndaki küçük Sark Adası’nın bayrağı bulunuyor.

Popüler bir emoji referans sitesi olan Emojipedia, birkaç ay önce yeni emojilerin örnek görüntülerini yayınladı. Unicode Konsorsiyumu ise kısa bir süre önce bu emojileri resmen onayladı. Unicode, küresel emoji standartlarını yöneten kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak biliniyor.

Emojipedia'ya göre, yeni emojiler "önümüzdeki birkaç ay ve 2025 yılı boyunca" farklı dijital cihazlarda kullanıma sunulacak. Yorgun yüz emojisi, Dünya Emoji Ödülleri'nde oyların %60'ını alarak "en çok beklenen" emoji unvanını kazandı. Mor leke ve kürek emojileri ise ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Yeni emojiler arasında eğlenceli olanlar olsa da, yapraksız ağaç emojisi, kuraklık ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla oluşturuldu. Bu emojiyi Unicode Konsorsiyumu’na sunan Brian Baihaki, "Kuraklık, milyonlarca yıldır iklim döngüsünün doğal bir parçası. Ağaçlar bu zor koşullara uyum sağladı, ancak iklim değiştikçe kuraklıklar daha sık ve şiddetli hale geliyor" diye konuştu.

Farklı işletim sistemleri, örneğin Apple iOS ve Alphabet'in Android’i, emoji tasarımlarında kendi yorumlarını katıyor. Bu yorum farklılıkları ise bazen tartışmalara yol açabiliyor. Örneğin, Google’ın bir zamanlar yarı dolu bir bardak biranın üzerindeki köpüğü yanlış konumlandırması ve hamburger emojisine peyniri en alta koyması büyük tepki çekmişti. Neyse ki her iki hata da düzeltilmişti.

Yeni emojilerin teknoloji dünyasında heyecan yaratması beklenirken, kullanıcılar şimdiden gözlerinin altında torbalar olan yorgun yüz emojisini ve diğer yenilikleri sabırsızlıkla bekliyor.