Merakla bekleniyordu: O Ses Türkiye’nin yayın tarihi belli oldu

Herkesin merakla beklediği O Ses Türkiye 2025 ekranlara geri dönüyor. İşte yayın tarihi ve günü

TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye 2025, bir süredir devam eden ekranlarda yer almıyordu. Programın yerine Survivor All Star ile buluşuyordu.

Ancak hayranlarına müjdeli haber geldi: O Ses Türkiye, kısa bir aradan sonra yeniden başlıyor! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve merakla beklenen ayrıntılar belli oldu.

O SES TÜRKİYE YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Yarışmanın sadık izleyicileri, merakla geri döneceği tarihi bekliyordu. Sürpriz bir gelişme yaşandı. Programın jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise gibi sevilen isimlerin yer aldığı O Ses Türkiye 2025'in yeni bölüm tarihi açıklandı.

YENİ BÖLÜM TARİHİ VE GÜNÜ KESİNLEŞTİ

O Ses Türkiye'nin resmi YouTube kanalında yayınlanan fragmana göre, yarışma 19 Nisan 2025 Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında yetişkinlerle buluşacak. Fragman, büyük bir heyecan yaratarak hayranların geri sayımının başlamasını sağladı.

O Ses Türkiye 2025, muhteşem jürisi ve yetenek dolu katılımcılarıyla 19 Nisan Cumartesi akşamı kaldığı yerden devam edecek.