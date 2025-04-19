Meraklı bekleyiş sona eriyor... TOGG'un yeni özellikleri hafızalara kazındı: 218 beygir gücünde

Türkiye'nin ilk yerli sedan elektrikli otomobili olma özelliğine sahip TOGG T10F için meraklı bekleyiş sonlanıyor. SUV kardeşi T10X ile benzer platformda üretilecek aracın bu yıl satışa çıkması bekleniyor. Son olarak dört çeker seçeneğiyle de sunulacak modelin batarya ve donanım özellikleri paylaşıldı.

TOGG T10F ÖZELLİKLERİ

T10F, selefi T10X'te olduğu gibi arka aksta konumlandırılan 218 beygir gücünde ve 350 Nm tork üreten tek bir motorla sunulacak. Versiyonun 0-100 km/s hızlanması ise 7,2 saniye. Dört çeker sürümde ise toplam 435 beygir güç ve 700 Nm tork elde ediliyor. Güç artışıyla birlikte performans tarafında ciddi bir fark mevcut; çift motorlu versiyon 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4,4 saniyede gerçekleştiriyor.

Tasarım bölümünde sedan-liftback karışımı gövde yapısıyla dikkat çeken T10F, 0.23 Cd hava sürtünme katsayısı ile segmentinin en düşük değerlerinden birine sahip. Markanın sadeleşen ön yüz tasarımı ve güncellenen jant formları da bu doğrultuda şekillenmiş. Yeni modelde iki farklı batarya paketi sunuluyor: Standart menzilli versiyon 52,4 kWh kapasiteye sahipken, uzun menzilli seçenekte bu değer 88,5 kWh seviyesine çıkıyor.

Açıklanan verilere göre, uzun menzilli T10F'in menzili yaklaşık 600 kilometreyi buluyor. Bununla birlikte ısı pompası kullanılıp kullanılmayacağı netleşmiş değil. Ancak T10X özelinde gelen geri bildirimleri düşünürsek bu yönde bir adım atılması muhtemel.

İç tasarıma gelirsek, T10F'de 12.3 inçlik dijital gösterge paneli, 29 inçlik yatay multimedya ekranı ve 8 inçlik klima ekranı ile uçtan uca ekran deneyimi bulunuyor. Bu konfigürasyonda ise Snapdragon işlemcili bilgi-eğlence sistemi, Wi-Fi erişim noktası, mobil internet bağlantısı ve araç içi sosyal kamera gibi özellikler bulunacak. Son olarak TOGG, "Türkiye’nin Renkleri" temasını sürdürüyor. Yeni gövde renklerine Urla ve Salda adını verdiği iki doğal ton eklenmiş.