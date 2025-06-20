Meraklı Köfteci gerçeğe döndü! Bingöl'de mezarını kazdı bir gün sonra öldü: Ölümüne tanıklık etti

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bingöl’ün Solhan ilçesinde yaşanan bir olay Kemal Sunal’ın ‘Meraklı Köfteci’ filminin unutulmaz bir sahnesini hatırlattı. 1 gün önce kazdırdığı mezarın görüntülerini yakınlarına gösteren Diker’in sözleri gerçek oldu. Soranlara "Benim mezarım, hazırlığımı yaptım” diyerek cevap vermişti.

Bingöl’de yaşanan bir olay Kemal Sunal’ın ‘Meraklı Köfteci’ film sahnesini akıllara getirdi. İstanbul’a memleketine ziyaret giden Muzaffer Diken, aile kabristanlığında kazdırdı. Kazdırdığı mezarın görüntülerini yakınlarına gösteren Diker’in sözleri gerçek oldu. Soranlara "Benim mezarım, hazırlığımı yaptım” diyerek cevap vermişti.

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Olay, 18 Haziran'da Solhan ilçesinde meydana geldi. İstanbul'dan yakınlarını ziyaret için ilçeye gelen Muzaffer Diken, aile kabristanında 17 Haziran'da kendisi için mezar kazdırdı. Diken, 1 gün sonra fenalaşarak kaldırıldığı Solhan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Diken'in cenazesi, kendi kazdırdığı aile kabristanındaki mezarında toprağa verildi.

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Muzaffer Diken'in, olaydan 1 gün önce yakınlarıyla, cep telefonuyla çektiği görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Diken'in, kendisiyle sohbet eden yakınlarına kazdırdığı mezarı göstererek, kendisine "rahmet" dilediği görülüyor. Ardından "Bu kimin mezarı?" sorusuna "Benim mezarım, hazırlığımı yaptım. 2 tane yaptım, biri de eşimin" diye cevap verdiği, ardından esprili bir şekilde "Eşimi götürmeden ben nereye gidiyorum" dediği görülüyor.

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