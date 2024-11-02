Meraklı Köfteci'nin masum güzeliydi... Şöhreti eliyle itip Amerika'da profesör olan ünlü oyuncunun son hali şaşkına uğrattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meraklı Köfteci'nin masum güzeliydi... Şöhreti eliyle itip Amerika'da profesör olan ünlü oyuncunun son hali şaşkına uğrattı

Yeşilçam'da oynadığı filmlerle hafızalarda yer edinen Gölgen Bengü, Kemal Sunal ile Meraklı Köfteci filminde rol almıştı. Şöhreti elinin tersiyle itip Amerika’da profesör olan Gölgen Bengü’nün son hali gündem oldu.

Meraklı Köfteci’de Fatma karakteriyle, usta oyuncu Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Gölgen Bengü filmdeki sempatik tavırları ile kısa sürede gönülleri feth etmişti.

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Meraklı Köfteci'den sonra, 1977 yılında da Aslan Bacanak filminde Zeynep karakterine hayat veren Gölgen Bengü bu filmden sonrada oyunculuğu bırakarak eğitim hayatına öncelik vermeyi seçti.

OYUNCULUĞU BIRAKIP EĞİTİMİ SEÇTİ

Kariyeri boyunca sadece iki filmde rol alan ünlü isim akademik kariyer yapabilmek için çalışmalarına devam etti. Gölgen Bengü, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

ABD'deki North Carolina A&T State University'de yüksek lisans, Clemson University'de doktorasını tamamladı.

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Şu anda New Jersey Institute of Techology'de Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde Profesör unvanıyla öğretim üyeliği yapıyor. Kardeşi Bilgen Bengü, 70'lerde popüler olan Cici Kızlar grubunun üyesi olarak da ünlenmişti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Şimdilerde 69 yaşında olan Gölgen Bengü'nün son hali ise ortaya çıktı. Ünlü ismi görenler 'yaşlanmış', 'çok değişmiş', 'hâlâ çok güzel' gibi yorumlarda bulundular.

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