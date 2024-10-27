Meral Akşener Ankara'ya veda ediyor. İşte yeni adresi...

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Meral Akşener Ankara'ya veda ediyor. İşte yeni adresi...

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'daki evini kapatarak İstanbul'a taşınıyor.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara'ya veda etme kararı aldığı öğrenildi.

Meral Akşener, Ankara'daki evini kapattı. Bu kararla birlikte Akşener tamamen İstanbul'da yaşayacak.

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından partisinin genel başkanlığından istifa eden ve siyaseti bırakan Meral Akşener'in önemli bir kararını yazdı.

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, yarın Ankara'daki evini kapatarak tamamen İstanbul'a taşınma kararı aldığını duyurdu. Bu gelişme, Akşener'in Ankara siyasetiyle ilişkisinin nasıl olacağını da düşündürüyor.

Ankara'da gerçekleştirilen İYİ Parti kuruluş töreninde konuşan Akşener, yarından itibaren İstanbul’da olacağını açıkladı. Ayrıca, partinin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'na gösterdiği destekle dikkat çekti.

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