Çalanın yanına kar kalmayacak. Meral Akşener açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Beykoz'da vatandaşlara seslendi.

Akşener, “Kiralar aldı başını gitti. Bin 500 lira kirada oturandan şimdi 6 bin lira kira isteniyor. 5 bin 500 lira asgari ücret alıyorsunuz, 3 bin 500 lira emekli maaşı alıyorsunuz. Ey emekliler 3 bin 500 lira ile geçinebilir misiniz? Eviniz olsa bile geçinemezsiniz. Ama birileri 15 maaş alıyor, sen ise 3 bin 500. Diyorum ki asgari ücret güncellenmelidir, günün şartlarına uydurulmalıdır. Bunun dışında en düşük emekli maaşı da asgari ücret kadar olmalıdır” dedi.

“ÇALINAN PARALARIN PEŞİNDE OLACAĞIM”

Akşener konuşmasında “38 milyar lirayı yandaşının cebine koyacağına asgari ücretliyi günün şartlarına getirebilirdin. Daha neler var neler gemiciklere gelemedim bile. Bunun için bu harami düzen, bu ucube sistem elbette ortadan kaldırılmalıdır. Neyle sizin helal oylarınızla ortadan kaldırılmalıdır… Size söz çalınan paraların peşinde olacağım. Çalınan paralar ceplerinde kalmayacak.” İfadelerini kullandı.

YENİÇAĞ MANŞETE TAŞIDI

Yeniçağ, Akşener’in “Yanınza kalmayacak” sözlerini manşete taşıdı.

Akşener, Beykoz'da vatandaşlara hitap ederek şunları söyledi:

“Tam 2 buçuk yıldır dükkân dükkan, ilçe ilçe, il il geziyorum. O dükkanların içinde hiçbir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Sadece o dükkanların içindeki dükkan sahiplerinin dertlerini dinledim, orada müşteri olarak bulunan insanların dertlerini dinledim, eleştirilerini aldım, tavsiyelerini dinledim. Sonra o taleplerini, isteklerini, eleştirilerini aldım milletvekili arkadaşlarımız Meclis’te gündeme getirdiler, ben grup toplantılarımda gündeme getirdim. İstedik ki gerçek dertler üzerinden, gerçek problemlere gerçek çözümler üretilsin ve siyaset seçmenini velinimet saysın. Velinimetinin dertlerinin çözümleri üzerinden rekabet etsin.

“SENİN OĞLUN YA DA KIZIN İŞSİZ GEZERKEN 5 MAAŞ 10 MAAŞ 15 MAAŞ ALAN DANIŞMANLAR YAN GELİP YATARSA SEN ÇIRAK ÇIKARSIN ÇIRAK”

Devamında Akşener, “Lüzumsuz bir kavgayla birbirinize düşürülüyorsunuz. Siz aziz Türk milletisiniz. Biz vekiliz, asıl sizsiniz. O dükkanların içinde müşteri velinimettir… Siyasetçide seçmenini velinimet bilmelidir ve velinimetinin dertleri üzerinden çözümler üretmelidir. Böylece kazanan siz olursunuz ama şuculuk buculuk üzerinden birbirinize düşerseniz; şuculuk buculuk üzerinden siyasetçinin attığı yün yumağına takılırsanız dertleriniz konuşulmaz… Senin oğlun ya da kızın işsiz gezerken; 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş alan danışmanlar yan gelip yatarsa sen çırak çıkarsın çırak. Halbuki asıl sensin, asil sensin. Vekil senin karşında resmi takip olmalıdır. Benim istediğim şu bugün birbirimize düşürülerek çırak çıkıyorsunuz, onun için elele vereceğiz ve bugün bu ülkede oluşan bu harami düzeni helal oylarınızla, demokrasi ile sandıkta emekliye sevk edeceğiz inşallah.” İfadelerini kullandı.

“MÜLAKATLAR BUGÜN AK PARTİLİYE İŞ BULMA KURUMU GİBİDİR”

“Söylemeye çalıştığım şey şudur” diyen Akşener, “Siz eğer atılan o yün yumaklarına takılırsanız bakın 2 dakikada neler oldu sizi anlayayım, savcılık imtihanına giren 86 puan almış oğlun kalır ama 62 puanla 'ayısı' olan 'dayısı' olan hakim atanır, savcı atanır. Mülakatlar bugün AK partiliye iş bulma kurumu gibidir. Dolayısı ile biz mülakatı kaldıracağız. Dolayısı ile herkesten bütün siyasilerden, bütün siyasi partilerden mülakatını kaldırılmasına dair tekliflerini dinleyeceksiniz. Kim sizi inandırırsa ona oylarınızı vereceksiniz.” Dedi.

Akşener şöyle devam etti:

“DEĞERLİ KARDEŞLERİM SOYULAN SİZSİNİZ, ACI ÇEKEN SİZSİNİZ”

24 milyar lira cebinizden alındı, telefondan alındı Hariri'nin cebine konuldu. Hariri kim Erdoğan’ın aile dostu. Senin çocuğun işsiz, senin çocuğun KYK borcu almış inim inim inliyor nasıl ödeyeceğim diye. Bu 24 milyar lira ile o ailenin cebine konulan, senin cebinden alınmış 24 milyar lira ile senin çocğunun KYK borçları ortadan kaldırılabilirdi. Haram zıkkım olsun elbette ama bir şey daha var; 14 milyar lira harcanmış Ankara’da Ankapark diye bir park var. Garibim çarpışan otomobiller çarpışamıyor. 38 milyar lira sizin cebinizden çıktı. Yuhlamıyoruz, o haram parayı o ceplerden alacağız inşallah. Değerli kardeşlerim soyulan sizsiniz, acı çeken sizsiniz. Sizin evlatlarınız işsiz, sizin çocuklarınız umutsuz. O para ile 5 maaş alıp garibanı tekmeleyen sonra da 5 maaş yetmedi Euro ile maaş alsın diye yurtdışına gönderilen o danışman ne iş yapıyor da bu kadar kıymetli. Somada bir garibanı tekmeleyen o danışman… Bu ne demek biliyor musun, ‘Siz benim için vız gelir tırıs gidersiniz’ demek. Buna dur demek sizin elinizdedir. Hep birlikte el ele verip bu harami düzeni hep beraber yıkacağız inşallah.

“ASGARİ ÜCRET GÜNCELLENMELİDİR, GÜNÜN ŞARTLARINA UYDURULMALIDIR”

Kiralar aldı başını gitti. Bin 500 lira kirada oturandan şimdi 6 bin lira kira isteniyor. 5 bin 500 lira asgari ücret alıyorsunuz, 3 bin 500 lira emekli maaşı alıyorsunuz. Ey emekliler 3 bin 500 lira ile geçinebilir misiniz? eviniz olsa bile geçinemezsiniz. Ama birileri 15 maaş alıyor, sen ise 3 bin 500.. Diyorum ki asgari ücret güncellenmelidir, günün şartlarına uydurulmalıdır. Bunun dışında en düşük emekli maaşı da asgari ücret kadar olmalıdır.