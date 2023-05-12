Meral Akşener: Bugün gördüm ki Recep Bey vedalaşıyor

Millet İttifakı'nın son mitingi Ankara'da gerçekleşiyor. Mitingde konuşan Meral Akşener, "Bugün gördüm ki Recep Bey vedalaşıyor. 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacak." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener: Bugün gördüm ki Recep Bey vedalaşıyor

14 Mayıs seçimlerine iki gün kala kala Millet İttifakı final mitinginin adresi Ankara’da, Tandoğan Meydanı oldu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sahneye geldi.

Meral Akşener sahneye Şırnak'ta hain saldırıda gazi olan parti kurucusu Hüseyin Özlük ile geldi.

whatsapp-image-2023-05-12-at-19-22-14.jpegHüseyin Özlük kısa bir konuşma yaptı.

"ÇOK AĞIR HAKARETLER EDİLDİ BİZE"

"Bugün burada sizlerle olmaktan duyduğum gururu heyecanı şerefi belirtmek isterim. Bugün yanımda 1993 senesinde Şırnak kırsalında bir roket saldırısında gözlerini kaybetmiş 94 yılından beri beraber yol arkadaşlığı yaptığımız bir gazimiz var. Parti kurucumuz Hüseyin Özlük kardeşim. Çok ağır hakaretler edildi bize."

"BİZDEN TERÖRİST OLMAZ"

Hüseyin Özlük şunları söyledi: "Kahramanlarımıza sadece Millet İttifakı'na destek verdiğimiz için terörist diye yaftalandık. Bize bunu diyenler Oslu'da masaya oturup 10 maddeyi imzaladıklarını sonra çadır mahkemelerinde teröristleri görecekler. Bayrağımızın o mahkemelerden indirildiğini görecekler. İmralı'da 3 artı 1 ev tahsis edileni görecekler. Televizyon tahsis edileni görecekler. Aynaya baktıklarında Gaffar Okkan'ı görecekler. Bizden terörist olmaz. Bizden Ankara olur, İstanbul olur, Hakkari olur, Türkiye olur."

"BUGÜN GÖRDÜM Kİ RECEP BEY VEDALAŞIYOR"

Akşener sözlerine şöyle devam etti:

"Umarım duymuşlardır. Sağ ellerinde Hizbullah, sol ellerinde PKK olanlar duymuşlardır Hüseyin'i. Her türlü hakareti iftirayı siz de gördünüz biz de gördük. Ama bugün gördüm ki Recep Bey vedalaşıyor. 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacak. Recep Bey ve arkadaşlarını da emekli edeceğiz. Her bir genç, kadın kardeşim mutlaka sandığa götürecek. 1 oy Kemal'e 1 oy Meral'e verecek.”

"BÜTÜN CHP'Lİ AİLELERDEN BİR TANECİK OY İSTİYORUM"

Pazar günü Anneler Günü. Bütün Cumhuriyet Halk Partili aileden birer tane hediye istiyorum, bir tanecik oy istiyorum.”

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