Meral Akşener Büyük Taarruz’un başladığı Kocatepe'de: Yeni bir yola çıkmak için buradayız

AKŞENER’İN AÇIKLAMALARI:

Bu kutlu günde, Kocatepe’de bizlerle olan Türkiye’nin iyi ve cesur insanları… Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Maziye buradan bakıp, geleceğe buradan kurmak için, bugün hep birlikte buradayız. Çünkü bugün burada tarihin sinesine çelik kalemle yazılan, 1000 yıllık direnişin ruhu var.

Anadolu bir mühürdür. Bu mühür şanlı asırların mührüdür. Bu mühür kutlu Türk vatanının mührüdür. Hangi dönemde olursak olalım şartlar değişmiştir ama o çelik duruş asla değişmemiştir. Düşman değişmiştir ama Hakk’a tapan Türk milletinin o mutlak zaferi asla değişmemiştir. Türk’ün istiklali için aşılmaz surların yıkıldığı, cennet vatanımızın bize miras bırakıldığı haftamızdayız.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum. Seçimlerin üzerinden tam 90 gün geçti. Devlet teamüllerimize göre seçimden sonraki 90 gün önemlidir. Hem iktidara yapabilecekleri için süre verilir, hem de muhalefet kendi muhasebesiniz yapar. Biz de muhasebemizi yaptık.

Cumhuriyetimizin 100. Yılına erişmemize 2 ay kaldı. Ak parti seçimde birçok vaatte bulunmuştu. Bu vaatlere bırakın yaklaşmayı, sürekli uzaklaştığını görüyoruz. Seçim biter bitmez milletimizin elinde avucunda olanları kopartmayı cüret etmelerini beklemiyorduk. Asgari ücret zammı daha hesaplara yatmadan açlık sınırının altında kaldı. Bizzat kendi iş bilmezliklerinin bedelini yeni dönemde yine milletimize ödetiyorlar.

Ak Parti iktidarı memleketin içindeki krizden çıkmak için hala elini milletin cebine atıyor. Durmak bilmek zamlarla milletimize ödetmeye hala devam ediyor. Buradan yeni ekonomi yönetimine seslenmek istiyorum: Siz Türk milletine karşı sorumlusunuz. Enflasyonu azdırmak sizden öncekiler için yöntem olabilir ama düşürmek sizin elinizde. Fakir fukaradan elinizi çekin. Kodamanlarınızın cebinden alın. Enflasyonun yükünü yıllardır varına yoğuna el uzatılan milletimize değil bir avuç kodamana yüklemek sizin elinizde.

Başta sarayda olmak üzere kamudaki dehşet israfı önlemek sizin elinizde. 90 gün geçti ama ortada bir plan yok. Ak Parti sadece vitrine koyduğu yeni isimlerle vakit kazanma derdinde. Kur korumalı denen kamburdan kurtulma derdindeler. KKM adı altında ödenen milyonların hesabını kim verecek? Sayın Şimşek diyor ki 2026’da rahatlayacak. Bilgisine saygım var ama bunun olmayacağını kendisi de biliyor. Çünkü servet takası devam etmekte.

Biz yabancı yatırımcıya karşı değiliz. Ülkemizin çıkarlarının korunduğu müddetçe elbette dışarıdan para bulunabilir. Ancak çalışanlarımızın refahını yükseltecek Türkiye’yi ekonominin ayrılmaz bir parçası yapacak yatırımlara ihtiyaç var. Ülkemizin krizden çıkması için rasyonel ve kapsamlı bir programa ihtiyacımız var.

İktidarın ümit vermediği tek mesele ekonomi de değil. Seçimden 90 gün geçmesine rağmen iktidarın çözüm üretmediği bir mesele de sığınmacı meselesi. Ne yazık ki Türk milletinin toplumsal güvenliğüi bir göç stratejisiyle tehlikeye girmiş durumda. Sokaklar, parklar ve viraneler nereden girdiği bilinmeyen, devlet bile sayısını bilmezken, iktidar aymazca bir izahla meşgul oldu. 1000 yıllık tarihimizin Türkçe etrafında oluşturduğu mükemmel mevcudiyetimiz bugün tehlike altındadır. 1000 yıldır milletçe ilkmek ilmek kurduğumuz maneviyatımız başka coğrafyalarda yetişmiş iltikatların hedefi haline geliyor. Çoğunluğunun vergisiz ve denetimsiz çalıştırılması cazip hale geldi. Kendi işletmeleriyle sadece birbirlerine hizmet ettikleri minyatür Suriyeler kuruyorlar. Çocuk işçiliği, çocuk sömürüsü, ve çok eşlilik bir sorun olarak çıkıyor.

Bugün iktidar her sorunda olduğu gibi mış gibi yapıyor. Toplumsal tepkiler büyüyünce adım atıyormuş gibi yapıyorlar. Sayısını kendilerinin bile bilmediği sığınmacılardan birkaç kişi göndererek başarı hikayesi anlatmak şuursuzluktur. Muhteremler hiç havuz problemi mi çözmediniz? Bir sınır kapısından gönderdikleriniz insan tacirleri ile öteki sınır kapısından ya da kevgire çevirdiğiniz sınırlardan geçiyorsa sığınmacı sayısı artıyor mudur, azalıyor mudur?

Kültürümüzün dejenere edilmesine, sınırlarımızın kevgire dönmesine daha fazla tahammülümüz yok. İYİ Parti olarak hazırladığımız doktrin ortada. Madem çözüm bulamıyorsunuz, buyurun kullanın. Sığınmacı ve kaçakların ülkelerine dönüşünü hızlandırın."

Ayrıntılar geliyor…

Şuhut ilçesi Çakırözü köyünden yaklaşık 450 otobüs 600 özel araç bölgeye gitti. Milletvekili ve GİK üyeleri de bölgedeler. Alanda 11 binin üzerinde vatandaş olduğu öne sürüldü.

Genel başkan Meral Akşener önce anıta çıkacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı. Çelenk sunumu akabinde 16 Türk devleti ve bir Türkiye Cumhuriyeti için kurulmuş çadırların olduğu vatandaşların olduğu alana inecek.

Öte yandan Akşener'in konuşması, "Türk siyaseti için önemli bir başlangıç olacak" denilerek duyurulmuştu.