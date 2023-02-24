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Meral Akşener canlı yayında açıklıyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Fox Tv'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat adlı programında canlı yayında konuşuyor.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 09:01
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Meral Akşener canlı yayında açıklıyor

Meral Akşener canlı yayında açıklıyor
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Fox Tv'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat adlı programında canlı yayında konuşuyor.

Akşener'in konuşmalarından bazı detaylar şöyle:

Bir afet kaderdir ama afetin felakete dönmesi ihmaldir, yanlışlıktır, beceriksizliktir, liyakatsdizliktir. Bu coğrafyanın bir afet kaderiyle karşı karşıya olduğunu bütün bilim insanları söyledi. 1999’da Gölcük’ten başlayarak sonrasında Düzce’ye doğru giden bir aks vardı. O depremde Avcılar da hasar gördü. 2022’de bizi yönetenler iş başına geldiler. 21 yılı doldurdular, iş başındalar. 2017’de ‘bürokrasi’ dedikleri illetten kurtulmak için yeni bir sisteme geçildi. Bütün yanlışların arka planında beceriksizlik ve liyakatsizliğin yanı sıra yukardan talimat gelmeyince kimsenin kıpırdamadığı bir sistem. Bir afet kaderdir ama felakete Beştepe’dendir. Umarım buradan bir ders çıkarılır ve liyakatsizliğin önlenmesi için adımlar atılır.

"MİLLET MÜTHİŞ BİR DAYANILMA GÖSTERDİ"

Devletten kastım kadim devletimiz değil. Orada ‘şahsım devleti’ denilen bir iktidar anlayışı var. O anlayış enkaz altında kaldı. Millet sen kimsin diye bakmadan müthiş bir dayanışma sergiledi ve enkazın altından tuttu, çıkardı. Millet bunun bir benzerini 15 Temmuz’da yaptı. O zaman millet devleti köprülerden çekti çıkardı. Hangi inançtan hangi etnik kökenden olursa olsun müthiş bir dayanışma. Önemli olan bu millet ve bu ülke. Afet büyük buna itirazım yok. İnsanlar bu affete yardım edebilmek için ülkelerden insanlar geldiler. Milletimize koydukları bir tavır var onlara da teşekkür ediyoruz. İktidar bundan yola çıkarak bir diplomatik atak yapabilir mi onu bilemiyorum. Bu olursa lüzumsuz kavgalar ortadan kalkar.

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