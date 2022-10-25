Meral Akşener canlı yayında konuşuyor

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-Partimizin kuruluş günü. İyi ki bu partiyi kurmuşuz. Kılıçdaroğlu'ndan 15 vekil talep ettim. O arkadaşlarımızın katılmasıyla grup kurmuş olduk. Onlardan herhangi bir menfaat sağlamamız Türkiye'ye yeni bir şey demokrasi örneği gösterdi.

-Bir şey değişti her şey değişti. 4 Parti Millet İttifakı'nı kurduk. Sonuç itibariyle Cumhur İttifakı çoğunluğu kaybetti.

-Cumhur İttifakı çocuklar gibi ayaklarını yere vuruyor "adayınız kimdir?" diye. Bu da bana gerekeni yaptığımızı gösteriyor.

-Biz kurulmamış olsaydık bugün bu ucube sistem oturmuş olurdu. Meclis aritmatiği bambaşka olacaktı. Gördük ki farklılıklar zenginliktir. Müşteriklerimiz çok. Biz kurulmamış olsak Bugün Gelecek ve DEVA partileri belki de o masada olmayacaktı.

ÜLKEDE HER YERDE KRİZ VAR

-Cumhurbaşkanının vatandaşlarına "sürtük" dediği bir ülkede dışarıda başlamak üzere her şeyde kriz var. Her türlü iftiranın atıldığı, hakaretin yapıldığı bir ülke. Ben yoksul evlere gidiyorum bizzat kendim.

-Astım hastası olan, kucağınıza aldığınızda ne kadar zayıf olduğunuzu anladığınız çocuklar... Sincan'da bir eve girdim sadece hoşof... Bir yandan el yapımı ayakkabılarla, acayip arabalarla gezen insanlar.

BU KRİZDNE NASIL ÇIKACAĞIZ

-Çok kolay. Üretimi öne koyacağız. İstihdam yaratacağız.

-Yargının bağımsız olduğu, MB gerçekten bağımsız olduğu, kurumların yeniden istihdam edildiği bir ülke yapacağız. Siyasetçinin seçim kazanma istiakının önüne geçecek bir sistemin kurallar malzemesinin öne çıktığı bir ülke yapacağız.

Suriye

Sayıların değiştiği bir yekpare grup Türkiye'ye geldi. Bunun çok problemi var. Biz kapılara açarak buna sebep oldu. Arap nufus buraya geldi. Orası PKK'nin yeri oldu. Tavır konabilirdi buna itirazım yok.

-2019'da beni gönderselerdi ben Esad'la konuşur sığınmacıları gönderiridim. Şimdi de göndereceğiz.

Aile Bakanlığı'nın eşi ölen 3 çocuğu olan kadınlara başlattığı ev kampanyası...

BURADA BİR DÜMEN VAR

Mantık doğru 300 bin lira ev. Ama 3 çocuk yanlış. 1 ya da 2 çocuklu olan kadınlara neden yok. Burada bir dümen var. Demek ki 3 çocuklu kadınların sayısı az. Talimatları var. Vay "patronun sözü yere düşmesin" derseniz siz çok büyük ayrımcılık olur. Kalan parayı nasıl ödeyecek o kadın.