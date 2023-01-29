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Meral Akşener: Erdoğan adına çok utanıyorum

İYİ Parti lideri Meral Akşener Ankara il kongresinde konuştu. Akşener, "Kadınları ister dini inancı sebebiyle, ister başka bir nedenle sorgulayamazsın. 'Niye kafanı açıyorsun, niye kafanı kapatıyorsun?' Sana ne?" dedi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 14:14
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Meral Akşener canlı yayında konuştu: Erdoğan adına çok utanıyorum

Meral Akşener: Erdoğan adına çok utanıyorum
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Ankara- Figen Merdivanlı/ Merve Uslu Tezol/ Demet Sirkeci/ Serap Yeler/ Melissa Tuncer/ Fulden Güney/ Volkan Aksu/ Yavuz Hancıoğlu

İYİ Parti lideri Meral Akşener Ankara il kongresinde konuştu.

Akşener'in konuşmasından bazı detaylar şöyle:

"Hangi görüşten olursa olsun bu salonu şereflendiren herkes 2010'daki referanduma karşı çıkanlar, 2010'daki referandumun 2016'da 15 Temmuz'da bir kalkışmaya neden olduğunu bilenlerdir. Bu salonu şereflendiren herkes devletin, ordunun, hiçbir görüşün, hiçbir aidiyetin etkisinde kalmadan yönetilmesi, her bir bürokratın devletin bürokratı olması gerektiğine inananlardır. Maalesef her birimiz haklı çıktık. O referandum sunulmasaydı, insanımıza yalan söylenmeseydi 15 Temmuz kalkışması olmazdı. Bu ferasetli millet devletini sokaktan toplamıştır ve 240'ın üzerindeki şehidimiz, binlerce gazimiz olmazdı. Bunların sorumluları 2010 referandumunda milleti aldatanlardır. Ve bütün kurumlarımızı o günün şartlarında FETÖ'ye, bugünün şartlarında METO'ya teslim edenlerdir. 

O da yetmedi bugün üçüncü defa seçilmesinin hukuki olarak imkansız olduğu bir sistemde Sayın Erdoğan ve arkadaşları yine, yeniden hukuku, yargıyı, adaleti yeni baştan hava gazı haline getirerek başka bir düzeneğin içindeler.

Bütün bunlar nedir biliyor musunuz? Dış politakada, ekonomide,yargıda, hukukta, kayırmada tek adam rejimi... Liyakatin ortadan kalktığı, biatın, yağcılığın, yalakalığın öne geçip tercih edildiği; iyi bilmenin ve bu ülkeye bağlılığın önemli olmadığı buna karşılık bu ülkeye, millete bağlılığın olmadığı tırnak içi tek adama bağlı olmanın her şeyin üstünde olduğu, ona biat etmenin, ona yalakalık yapmanın, yağ çekmenin her şeyin üstünde olduğu, tercih sebebi olduğu bir ülkeyle yönetim anlayışıyla karşı kaşıyayız. 

Biz ferasetli insanlarız. Biz akla inanan insanlarız. Biz strateji yapabilen insanlarız. Biz mücadelelerimizin sonunda haklı çıktık. Milletimizin sesi olmak için yan yana gelmemiz gerekti. Tek tek ses çıkarmaktansa Toplu ses çıkarmanın daha önemli olacağını gördük, duyduk, düşündük ve İYİ Parti'yi kurduk."

"ERDOĞAN ADINA ÇOK UTANIYORUM"

Başörtüsüne dair şu salonu şereflendiren başı açık-kapalı hiçbir kadının, hiçbir arkadaşımın, hiçbir erkeğin başını örten kadına karşı karşı herhangi bir tutumu, duruşu yoktur. Başörtüsünün yeniden düzenlenmesine karşı önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun verdiği bir kanun teklifi, arkasından Sayın Erdoğan'ın, 'Oh, oh, oh.. Bir pas geldi ben bunu gole çevireceğim' diyen bir sevindirik olma hali. Gerçekten Sayın Erdoğan adına çok utanıyorum. İki kızını başları örtülü olup da, okulda başlarını açmak zorunda kalmasınlar diye Amerika'da okutmuş bir babadan bahsediyorum.

Ben de biri Marmara İlahiyat Fakültesi'nde biri de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde başörtüsü nedeniyle çok büyük acılar çekmiş iki yeğenin, iki kız çocuğun halası olarak onun adına çok utanıyorum. 

Kadınları ister dini inancı sebebiyle, ister başka bir nedenle sorgulayamazsın. 'Niye kafanı açıyorsun, niye kafanı kapatıyorsun?' Sana ne? Buna böyle bakmanız lazımken Sayın Kılıçdaroğlu'nun attığı adımı eğer pas olarak değerlendirip bunu gole çevireceğim diyorsanız yazıktır, ayıptır size. Bu ülkenin cumhurbaşkanısınız. Bu sizin için golse eğer batsın bu dünya!"

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Adalet adalet
29.01.2023 15:50
101. Maddeyi halk bilmiyor.101. Maddeyi olduğu gibi manşetlere, bilborrtlara, bildirilere taşıyın, halk 101. Olduğu gibi görsün, bu iş lafla olmuyor, halk bizzat görsün, boş bir çekişme zannetmesin!..  
 
Demedi deme
29.01.2023 15:43
KK aday olursa Erdoğana hayırlı olsun. Yavaştan başkası kazanamaz. Ne olursunuz KK yı CHP yi bırakın kendı haline, kendi düşen ağlamaz, dünyayı konyayı görsünler. IYI ler birinci olacak az kaldı!..  
 
M.C
29.01.2023 15:42
Onumuzdeki secimlerde iyi parti birinci parti cikacak. Rayindan cikan devlet yonetimi yerine konacak. Hukuk isleyecek, devlet sistemi isleyecek.Bunlari inanlar iyi partiye gelsin. Inanmiyanlar biata..  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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