Meral Akşener cumhurbaşkanı yardımcısı olacak mı? İlk açıklama geldi

Fatih Portakal Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yardımcısı olacağını iddia etmişti. Ortaya atılan iddia, kısa sürede Türkiye’nin gündemine oturdu.

Euronews Türkçe'ye konuştuğu iddia edilen Meral Akşener'in danışmanı, Akşener’in "siyaseti bıraktığını" ifade etti ve cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddialarının yalan olduğunu duyurdu.

Akşener'in danışmanı, "Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları yanlış bile demiyorum, tamamen yalan. Meral Akşener aktif siyaseti bıraktı” dedi.

Öte yandan Danışman, geleceğe dönük bir siyasi planlamaları olmadığını da ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Portakal Çarşamba günü yaptığı yayın sırasında önemli bir kulis bilgisi aldığını ifade ederek, Meral Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını öne sürmüştü.