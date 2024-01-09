Meral Akşener Erdoğan’a acıyorum dedi. Kaybedersek giderim dediği iddialarına cevap verdi

Kaynak: ANKA
Meral Akşener Erdoğan’a acıyorum dedi. Kaybedersek giderim dediği iddialarına cevap verdi
"Kaybedersek ben yokum" dediği iddialarına cevap veren Meral Akşener “Erdoğan’a acıyorum. Epeyce bir haksızlığa, hakarete, iftiraya uğradık” dedi.

31 Mart yerel seçimleri yaklaştı ve partiler de çalışmalarını hızlandırdı. Kulislerde İYİ Parti ve Meral Akşener ile ilgili bir iddia dolaştı.

İddiaya göre, Meral Akşener, partililerden aday belirlemede tam yetki istedi. Tüm yetki ve sorumluluğu üzerine almak isteyen Akşener'in, buna karşılık ise başarısızlık durumunda istifa resti çektiği da öne sürüldü.

Akşener'in, partililere "Seçimi kazanamazsak gereğini yaparım, evime dönerim." dediği iddia edildi. İYİ Parti bir açıklama yayınlayarak iddiaların yalan olduğunu bildirdi.

Manisa’da konuşan Akşener de iddiaları yalanladı. Akşener, “Bu yerel seçimlerde epeyce bir haksızlığa, hakarete, iftiraya uğradık uğramaya da devam ediyoruz. Ama geldiğim nokta şu iyi ki bu kararı almışız, iyi ki de hür ve müstakil olarak bu seçime giriyoruz. “ dedi.

Öte yandan Erdoğan ile ilgili de konuşan Akşener, “Bugün Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan, yarın bir başkası olacak, bu sistem devam etsin herkese çok acıyorum, sayın Erdoğan’a da çok acıyorum, yeni gelecek seçilecek ona da çok acıyorum. Gerçekten ruh sağlığı gider insanın" ifadelerini kullandı.

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