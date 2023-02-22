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Meral Akşener'den Erdoğan'ı uyutmayacak açıklama: Kızılay’ın içini boşaltıp AFAD’ı arpalığa çeviren, yetersiz kadrolarla dolduran sensin

Meral Akşener grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Kızılay’ın içini boşaltıp, AFAD’ı arpalığa çeviren, birikimsiz, yetersiz kadrolarla dolduran sensin sen!” dedi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 14:45
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Meral Akşener Erdoğan'a Kızılay’ın içini boşaltıp AFAD’ı arpalığa çeviren sensin dedi

Meral Akşener'den Erdoğan'ı uyutmayacak açıklama: Kızılay’ın içini boşaltıp AFAD’ı arpalığa çeviren, yetersiz kadrolarla dolduran sensin
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Depremde geç kalındığı ve yetersiz kalındığı gerekçesiyle eleştirilerin odağında olan Kızılay AFAD'a da değinen Akşener Erdoğan'a “Kızılay’ın içini boşaltıp, AFAD’ı arpalığa çeviren; devletin en kritik kurumlarının, tepelerini, çapsız, birikimsiz, yetersiz kadrolarla dolduran sensin sen!” ifadelerini kullandı.

Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremle ilgili “kader planı” tanımlamasına tepki göstererek, “Bunlar, kader planının içerisinde olan şeyler.” dedi. Yani yine kader dedi, yine tevekkül dedi… Gerçekten ibretlik… Sayın Erdoğan; sana daha önce de söylemiştim. Sen istediğin kadar, duymazdan gel. Sen istediğin kadar, kulaklarını tıka. Gerçekleri değiştiremezsin. Tevekkül: Her türlü tedbiri aldıktan sonra, bir işi, nihayetinde, Allah'a havale etmektir.” dedi.

“KADER PLANINA YÜKLEYEMEZSİN”

Akşener devamında, “Tedbir almayıp, sorumluluğunu yerine getirmeyip, milletimizin enkazdan uzanan elini tutamayıp, üstüne de, tevekkülden bahsedip, meseleyi kadere havale etmek; şuursuzluktur, aymazlıktır, terbiyesizliktir. Kendi beceriksizliğini, “kader planı” diyerek, perdeleyemezsin Sayın Erdoğan. Kurduğun yağma düzeninin, ağır faturasını, “kader planı”na yükleyemezsin!” dedi. 

“KIZILAY’IN İÇİNİ BOŞALTAN SENSİN”

Akşener Kızılay ve AFAD’a değinerek “Devletimizi yönetemediğin gerçeğini, “kader planı” diyerek gizleyemezsin! Hiç kadere sığınma! Bu beceriksizliğin arkasındaki, tek sorumlu sensin sen!Kızılay'in içini boşaltıp, AFAD'ı arpalığa çeviren; devletin en kritik kurumlarının, tepelerini, çapsız, birikimsiz, yetersiz kadrolarla dolduran sensin sen!” dedi.

Akşener, “Sayın Erdoğan; Sen istediğin kadar, ‘kader planı' diyerek kendi beceriksizliğine, kılıf ara… Bu felaketin, yegane sorumlusu sensin, sen.” İfadelerini kullandı.

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