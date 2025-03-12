Meral Akşener, eski İYİ Partili ismi MASAK’a şikayet etti! Savaş ilanı etmişti; hücuma geçti

Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener, İmamoğlu’nun danışmanı ve eski İBB Meclisi’nde İYİ Parti Grup Başkanvekili olan İbrahim Özkan’ı MASAK’a şikayet etti. Dilekçede, Özkan’ın banka hesapları ve para hareketlerinin incelenmesi talep edildi. Mal varlığındaki ciddi artışın harekete geçilmesine neden olduğu aktarıldı. Akşener, geçmiş dönemde İBB’de istifa eden meclis üyeleri için istifa edenlere ilişkin ‘bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum’ demişti.

Yeni Şafak’ta yer alan haberde; Akşener’in vekili Avukat Abdullah Ören aracılığıyla sunulan dilekçede İYİ Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı ve İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinin ardından 1 Kasım 2024’te İmamoğlu’nun siyasi danışanı olarak atanan Özkan’ın mal varlığına el konulması talep edildi.

7 BAŞLIK ALTINDA İNCELEM TALEPİ

Özkan’la ilgili inceleme talep edilmesine ilişkin şu hususlar dilekçede gösterildi;

Özkan ve ailesine ait banka hesapları ve 2017 yılından bu yana gerçekleşen mali işlemleri tespit edilsin.

Özkan ve aile bireylerinin sahibi veya ortağı olduğu şirketler belirlensin ve bu şirketlerin İBB veya iştirakleriyle ticari ilişki içinde olup olmadığı araştırılsın.

Banka hesaplarındaki olağan dışı hareketler tespit edilsin, şüpheli para hareketleri için uluslararası finansal istihbarat paylaşımı yapılsın.

Özkan ve ailesinin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının kaynağı araştırılsın, şirketler veya üçüncü kişiler üzerinden gerçekleştirilen işlemler incelensin.

Özkan’ın ve ailesinin 2017 yılından itibaren mal varlığında yaşanan artış ve azalışların nedenleri ayrıntılı olarak belirlensin.

Özkan’ın doğrudan veya dolaylı olarak yasa dışı gelir elde ettiğine ya da bu gelirleri kullanarak mal varlığı edindiğine dair bir şüphe olup olmadığı tespit edilsin.

TCK'nın ilgili maddeleri ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hukuka aykırılık tespit edilmesi halinde yasal işlemlerin başlatılsın.

İYİ PARTİ’DEN İSTİFA ETMİŞTİ, AKŞENER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

2023 yılında İYİ Parti’den istifa ettiğini, yollarına İBB Meclisi’nde bağımsız olarak devam edeceğini açıklayan İbrahim Özkan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu aday olarak göstermek istediklerini savunmuştu. “Bir yıl öncesine kadar cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz kişiler için bugün ‘belediyeleri yönetemezler’ demek, ilkeli siyasete yakışmamakta, millete güven vermemektedir” demişti.

O dönem İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise istifalara ilişkin, “Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisinde yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım, şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.