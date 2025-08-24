Meral Akşener Filistin için düzenlenen Sami Yusuf konserinde ortaya çıktı

Sami Yusuf, uzun bir aranın ardından İstanbul'da konser verdi.

İş, siyaset, müzik ve kültür sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismin ilgi gösterdiği konseri izlemeye gelenler arasında Mazhar Alanson ve Orhan Gencebay da yer aldı.

Konser gelirinin bir kısmı, Filistin'de ve Gazze'de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bağışlanacak.

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren eski Meral Akşener, müzisyen Sami Yusuf'un Festival Park Yenikapı'daki konserinde görüntülendi.

Akşener'e eşi Tuncer Akşener eşlik etti.