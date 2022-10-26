Meral Akşener grup toplantısında açıklıyor

Meral Akşener'in açıklamaları şu şekilde;



Bundan 5 yıl önce, yine bir Çarşamba sabahı,

Türkiye’nin kurtuluşunda, kuruluşunda ve yükselişinde,

Ankara’dan yola çıkıp, yılmadan, azimle yürüyen,

aziz milletimizi selamlamıştım.

Türkiye’nin her yerinden;

İşini, evini, ailesini bırakıp, yollara düşen,

“Mesele Türkiye ise, mesele Türk Milleti ise;

Çıkarız, yürürüz, geliriz.” diyen, cesurlar hareketini,

yani siz, değerli dava arkadaşlarımı selamlamıştım.

Ve ne mutlu bana ki, bugün de;

Karşımda yine sizlerle;

Değerli milletvekillerimizle,

En büyük destekçim gençlerimizle,

Ve ekranlardan bizi takip eden, aziz milletimizle birlikteyim.

Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Grup toplantımıza, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Öncelikle, dün 5’inci yılını dolduran İYİ Parti’mizin,

yeni yaşı kutlu olsun!

Bize bu günleri gösteren, Yüce Allah’a şükürler olsun!

Değerli dava arkadaşlarım;

25 Ekim 2017’de;

İnsanımız için, bir özgürlük yürüyüşünü,

Devletimiz için, bir itibar yürüyüşünü,

Milletimiz için, bir demokrasi yürüyüşünü,

Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye yürüyüşünü,

Ez cümle;

Bir kutlu iktidar yürüyüşünü, birlikte başlattık!

Bütün yollar tutulmuşken;

milletimizle el ele verip, kendi yolumuzu açtık!

Hep birlikte ayağa kalktık ve;

“Zengin bir Türkiye istiyoruz;

Gücümüz var.” dedik.

“Adil bir Türkiye istiyoruz;

Gücümüz var.” dedik.

“Özgür bir toplum istiyoruz;

Gücümüz var.” dedik.

“Mutlu bir Türkiye istiyoruz;

Hakkımız var.” dedik.

“Artık İYİ Parti var ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!” dedik.

Nitekim, öyle de oldu…

Son 5 yılda yaşananları, bir hatırlayın…

İftiralar attılar…

Ama attıkları bütün iftiralara, önce kendileri dolandılar.

Karşımıza engeller çıkarttılar…

Ama bizi yıldıramadılar.

Önümüze duvarlar ördüler…

Ama milletimizle buluşmamıza, engel olamadılar.

Yolumuza tuzaklar kurdular…

Ama Hakk’ın da bir planı olduğunu unuttular.

Biz, bundan 5 yıl önce, onları uyarmıştık.

“İYİ’lerin yolu, medeniyet yoludur.” demiştik.

“Ve bu yolun taşlarını, sadece cesurlar döşer.” demiştik.

İşte bu yüzden, yolumuza çıkan hiçbir korkağa;

eğilmedik, bükülmedik, yenilmedik!

Allah’ıma hamdolsun.

Şimdiye kadar bizleri, bu kutlu yolda, milletimize karşı hiç utandırmadı.

İnşallah bundan sonra da, utandırmayacak.

Şimdiye kadar milletimize;

“yapacağız” deyip, yapamadığımız, hiçbir şey olmadı.

İnşallah bundan sonra da olmayacak!

Değerli dava arkadaşlarım;

Biz, bundan 5 yıl önce, milletimize bir söz verdik.

Artık vakit, o sözü tutmanın vaktidir.

Artık vakit, İYİ’lerin vaktidir!

Artık vakit, iktidar vaktidir!

Sandık ufukta göründü,

İYİ Parti iktidarı, hiç olmadığı kadar yakın.

Vizyonumuz, projelerimiz, kadrolarımız hazır.

İYİ Parti, iktidara hazır!

O kutlu gün gelip de, milletimizden yetkiyi aldığımızda,

Sözümüzü mutlaka tutacağız.

Ve milletimizi, hak ettiği gibi,

güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye’ye, mutlaka kavuşturacağız.

Emin olun ki;

Başaracağız!

Başaracağız!

Başaracağız!

Aziz milletim;

Ülkemizin yaşadığı krizler sarmalı,

maalesef her geçen gün, büyümeye devam ediyor.

Derinleşen yoksulluk, insanımızı içine çekmeye devam ediyor.

Maaşlar kuşa dönmeye, cepler boşalmaya devam ediyor.

Çünkü;

Büyük ekonomi gurusu Bay Kriz,

ve üstün yetenekli ekonomi ekibinin,

“Yeni Ekonomi Modeli” diyerek pazarladıkları, ucube model yüzünden,

ekonomimiz can çekişiyor.

Ülkemizi, yap boz tahtasına çeviren,

milletimizi de kobay olarak gören;

bu akılsız, şuursuz ve kuralsız ekonomi yönetimi,

her hafta, yeni bir zihni sinir deneyi, Türkiye’ye dayatıyor.

Bu deneyler zincirinin, son halkasının adı belli oldu:

Merkez Bankası Olmayan Bir Ülke Deneyi…

Hayırlı uğurlu olsun.

Son zamanlarda, varlığı zaten meçhul olan, Merkez Bankası,

geçtiğimiz günlerde, 150 baz puanlık faiz indirimine gitti.

Politika faizi, yüzde 12’den, yüzde 10 buçuğa indi.

Ancak faizlerin düşüşü, sadece kağıt üzerinde kaldı.

Çünkü artık, piyasalar bile, Merkez Bankası kararlarını,

piyasa deyimiyle söyleyeyim;

“Satın almıyor.”

Şirketlerin hiçbiri, Merkez Bankası’nın açıkladığı rakamlar üzerinden,

ticari krediye ulaşamıyor.

Yani, Bay Kriz’in maharetli yönetimi sayesinde, artık;

üfürme rakamlarla yapılan, algı yönetiminin, oyuncağı hâline gelmiş,

bir Merkez Bankamız var.

Piyasanın bile itibar etmediği, bir Merkez Bankası,

aslında yok hükmündedir.

Bu kadar basit.

Ve maalesef, geldiğimiz noktada,

Bay Kriz’in, sözüm ona, faizle olan savaşının bedelini,

ekonominin ağır gerçekleriyle karşılaşan, cefakar milletimiz ödüyor.

Bay Kriz’in keyfi uğruna, 85 milyonun geleceğiyle oynanıyor…

Siz, Sayın Erdoğan’ın faize karşıyım pozlarına bakmayın.

Bu dünyada, faizcilerin en çok sevdiği kişi, Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Bir yandan, “Faizle savaşıyorum.” masalıyla milletimizi meşgul ederken,

öte yandan ne yapıyor?

Milletin hazinesini, gidip tefecilerin ayaklarına seriyor.

2022 yılı bütçesinde, 240 milyar lira faiz ödemesi öngörmüşlerdi.

Şimdi ne diyorlar?

Faiz gideri, 330 milyar lira.

Üstelik, öyle de rahat söylüyorlar ki…

Arada, 90 milyar lira fark var,

ama bunlarda, en küçük bir utanma belirtisi bile yok.

Bir düşünün.

O 90 milyar lirayla, neler yapılmazdı ki?…

Mesela, gençlerimizin yurt sorunu çözülebilirdi.

Mesela, çiftçiye gübre desteği verilebilirdi.

Mesela, esnafa nakit desteği sağlanabilirdi.

Ya da mesela, düşük emekli maaşlarının tamamı,

asgari ücret seviyesine çıkarılabilirdi.

Peki Bay kriz, bütün bunlar yerine ne yaptı?

90 milyar lirayı götürdü, faize ödedi.

Peki neden?

Tamamen iş bilmezliği yüzünden.

Ekonomiden anlayan herkes uyardı.

Hatta yanı başındaki, vicdan ve sağduyu sahibi partilileri bile uyardı.

O ise dinlemedi, bildiğini yaptı.

Bitmedi.

Aynı muhteşem ekip, 2023 yılı için de,

290 milyar lira, faiz ödemesi öngörüyorlardı.

Getirdikleri bütçedeki, faiz ödemeleri ne kadar biliyor musunuz?

565 milyar lira.

Aradaki fark, bu kez, 275 milyar lira.

Yaklaşık 15 milyar dolar.

Beceriksizlikleri yüzünden, faize ödeyecekleri paraya bakın.

Düşünsenize, 15 milyar dolarla, milletin hangi dertlerine derman olunurdu?…

Şimdi sıkı durun:

Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince ne olur?

Diğerleri de yanlış devam eder.

Ekonominin bu altın çocuklarının, 2024 yılı için öngördükleri faiz ödemesiyse,

320 milyar liraydı.

Şu anki tahminleri ne kadar biliyor musunuz?

Tam 698 milyar lira…

İki katından fazla.

Tabi o da tutarsa…

Üstelik bütün bu rakamlara,

1970 model kur korumalı mevduat uygulaması da dahil değil.

Aziz milletim;

Şimdi;

Bir bu rakamlara, bir de çiftçiye ödenen destek rakamlarına bakınca,

sizce kim faizci?

Bir bu rakamlara, bir de pandemide millete verilen, nakit desteğine bakınca,

sizce kim faizci?

Milletimiz kan ağlarken, faiz lobileri bayram ettiği bu tabloya bakınca,

sizce kim faizci?

Milletimiz enflasyon altında ezilirken,

bankaların, 2022’in daha ilk 8 ayında,

geçen yıla göre, 5 kat yüksek kâr açıklamasına bakınca,

Söyler misiniz bana, sizce kim faizci?

Faiz baronu Bay Kriz inat ettikçe,

olan piyasalara, olan üreticilere, olan milletimize oluyor.

Lafla, talimatla, Merkez Bankası yönetmekte ısrar ettikçe,

ekonominin gerçekleri bedel ödetiyor.

Peki bu bedeli kim ödüyor?

Tabii ki, milletçe biz ödüyoruz.

Çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız sıkıntıların sebebi,

işte bu iş bilmezliktir.

Türkiye’yi bu ucube sisteme mahkum eden Bay Kriz,

ve liyakatsiz kadrolarının, dillere destan beceriksizliğidir.

Bunun lamı cimi yok.

Çünkü ekonominin limanı güvendir.

Demokrasi olmazsa, adalet duygusu kaybolursa, güven kalmaz.

Güven olmazsa, yatırım olmaz.

Yatırım olmazsa, iş olmaz, aş olmaz.

İşte Bay Kriz’in, bizi içine düşürdüğü sarmal, tam olarak budur.

Yıllar önce, bir reklam filminde, ne diyordu?

“İnsanların güvenini kaybetmektense, para kaybetmeyi tercih ederim.”

İşte bu iktidar, artık insanlarımızın, güvenini kaybetti.

Milletimiz, Sayın Erdoğan’a güvendi, oy verdi.

Ama bugün karşımızda, artık bir başkası var.

Bugün artık karşımızda, “milletin adamı” diye ambalajlanan, Sayın Erdoğan yok.

Bugün artık karşımızda, Türkiye’yi enflasyon canavarına kurban eden,

yandaşların, lobilerin, faizcilerin adamı, Bay Kriz var.

Rahmetli Süleyman Demirel, enflasyonu tarif ederken, der ki:

“Enflasyon, sadece ekonomik bir hadise değildir.

Ahlakı bozar, aileleri dağıtır.

Enflasyon, aynı zamanda sosyal bir hadisedir.”

Biliyorsunuz Bay Kriz, iş siyasi polemiğe geldiğinde,

aile kurumu üzerinden hamaset yapmayı, pek bir sever…

Ama bu arkadaş, aile kurumu diye, atıp tutarken,

sebep olduğu enflasyonun, toplumda yarattığı sosyal erozyonun,

ahlaki kırılmanın farkında bile değil.

Ekonomik kriz almış başını gitmiş;

bu arkadaş hâlâ, açılış peşinde…

Evlerde tencereler kaynamaz olmuş,

Bay Kriz hâlâ, nutuk atma peşinde.

Toplumsal bir çöküşün ayak sesleri, artık duyulur olmuş,

Sayın Erdoğan hâlâ, hamaset peşinde…

Yazıktır, günahtır…

Gittiği her yerde, miting gibi açılışlar olsun istiyor.

Ama vatandaş artık, Bay Kriz’in mitinglerine gitmiyor.

Çevresindekiler de, aldıkları ballı maaşların hakkını verebilmek için,

talimatla işçileri, memurları, miting meydanlarına gitmeye zorluyor.

Arkasında hâlâ, kalabalıklar olduğunu zannetsin istiyorlar.

Tıpkı Diyarbakır’da olduğu gibi…

Aziz milletim;

Ak Parti iktidarının, istisnasız her meslek grubuna karşı yürüttüğü,

kendisinden olmayanı, itibarsızlaştırma politikası;

Geçtiğimiz hafta da, öğretmenlerimizi vurdu…

Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerimizin, mimarları olan öğretmenlerimiz,

yine Ak Parti’nin, çarpık zihniyetinin prangalarına takıldı.

Mesleki ve kişisel saygınlıkları, bir kez daha çiğnendi.

Sayın Erdoğan’ın, Diyarbakır’da düzenlediği miting öncesinde;

Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdürü’nün,

ilçe müdürleriyle yaptığı, bir toplantıda;

âdeta saadet zincirine, yeni kurbanlar ararcasına,

öğretmenlerimize, miting alanında,

kalabalık yapmaları için, talimat verdiği ortaya çıktı.

Neymiş?

Aralarında,

1 müdür,

2 müdür yardımcısı,

1 İŞKUR personeli,

1 hizmetli,

2 öğretmen de olmak üzere,

her okul, toplamda, 10 kişi getirecekmiş.

Güvenilir müdürler, müdür yardımcıları,

kendilerine zimmetlenmiş öğretmenlerle,

yeterli kalabalığı sağlayacakmış…

Şu utanmazlığa bir bakar mısınız?

Sanki, İl Millî Eğitim Müdürü değil de;

Ak Parti İl Başkanı…

Sanki, bir devlet görevlisi değil de;

Kast ajansı…

Sanki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin aziz öğretmenlerinden değil de;

marabalardan bahsediyor…

İşte size Ak Parti’nin, devlet yönetimi anlayışı.

İşte size, iktidarın nazarında,

mitingler için dolgu malzemesine indirgenmiş,

devlet memurlarımız…

Yuh olsun!

Yazıklar olsun!

Bizim anlayışımıza göre, bir devlet görevlisinin,

elbette siyasi bir fikri olabilir.

Ancak bir devlet görevlisi,

görevini yaparken, devleti yöneten kişilere değil,

devletin kendisine bağlıdır.

Yani, milletin iradesine bağlıdır.

Dolayısıyla, kendisini göreve getiren siyasetçiye karşı,

kişisel bir minnet duygusu içerisinde, hareket edemez!

Siyasetçinin, ikbal bekçisi olamaz!

Yasaları da, keyfine göre esnetemez!

Şahsi fikirlerini ve beklentilerini, talimata çeviremez!

Hele de öğretmenlik mesleğinin onurunu, asla zedeleyemez!

Şimdiden uyarıyorum:

Herkes ayağını denk alsın.

Bundan sonra gözümüz, bu tip,

haksız ve usulsüz uygulamaların üzerinde olacak.

Çünkü üstadın da söylediği gibi:

“Sanma bu tekerlek kalır tümsekte…

Yarın elbet bizim, elbet bizimdir!”

Benden söylemesi.

Değerli dava arkadaşlarım;

İktidarın, ısrarla itibarsızlaştırmaya çalıştığı,

bir diğer meslek grubu da, doktorlarımız…

Biliyorsunuz Sayın Erdoğan, en son, “Giderlerse gitsinler.” demişti.

Belli ki, yetmemiş olacak,

şimdi de gözlerini, kalan doktorlarımıza dikmiş gözüküyor.

Geçtiğimiz günlerde, Sağlık Bakanlığı,

bir yönetmelik yayınladı.

Bu yönetmelik esasen;

mevcuttaki bir açığı, kapatmak için yapılacaktı.

Ancak tabii ki, klasik bir Ak Parti hareketi olarak,

yasakçı ve baskıcı bir yöntem geliştirildi.

Normal şartlarda hekimlerimiz,

üniversite hastanelerinde, yarı zamanlı olarak çalışırken,

muayenehane açamıyorlar.

Yani, üniversitelerde, yarı zamanlı çalışmak isteyenlere,

tek seçenek bırakılıyor:

O da, sözleşmeli çalışmak.

Dolayısıyla, serbest çalışma hakkı olmayan hekimlerimiz;

ya şehir hastanelerinde,

ya da, özel hastanelerde çalışmaya, mecbur bırakılıyor.

Bu düzen, yaklaşık 10 yıldır bu şekilde işliyor.

Ancak hekimlerimiz, bu durumdan dolayı;

hem, özlük haklarını, büyük ölçüde yitirdikleri,

hem de, özel merkezlerin tahakkümünden, bunaldıkları için;

son yıllarda, özel muayenehanelerde çalışmayı, tercih etmeye başladılar.

Bu da, kamuda ve özellikle zincir özel hastanelerde,

bazı branşlarda, ciddi doktor açığına, sebep olmaya başladı.

İşte geçen hafta çıkan yönetmeliğin,

tam olarak, bu açığı kapatması beklenirken;

Özel hastanelerin, dışarıdan misafir hekim,

konsültan hekim anlaşmalarına, sınırlama getirildi.

Bunun için belirlenen oran da,

özel hastanenin, toplam hekim sayısının,

yüzde 15’i olacak şekilde ayarlandı.

Yani, şöyle düşünün;

Avukatların, duruşmaya girecekleri mahkemelere sınır getirilmesi, ne demekse,

bu yönetmelik de, doktorlarımız için o demek.

Böyle bir saçmalık olabilir mi?

Böyle bir sorun çözme anlayışı olabilir mi?

Ayıptır, günahtır.

İşte tam da bu yüzden, bugün,

Millet’in Gerçek Evi olan Gazi Meclisimizde,

Milletin Kürsüsü’nde, değerli bir hekim kardeşimizi ağırlıyoruz.

Her zaman olduğu gibi, milletimizin gerçeklerini,

yine, bizzat milletimizden dinleyeceğiz.

Operatör Doktor Halit Urgan kardeşimiz aramızda.

Buyurun Halit Bey, söz de kürsü de sizindir.