Meral Akşener grup toplantısında açıklıyor

Meral Akşener'in açıklamaları şu şekilde;

Aziz milletim, değerli milletvekilleri, sevgili gençler, kıymetli basın mensupları;

Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Sözlerimin başında;

Geçtiğimiz günlerde, İsveç’teki büyükelçiliğimizin önünde yaşanan,

ahlaksız hadiseye ilişkin, birkaç noktaya, değinmek istiyorum.

Öncelikle;

Kutsal kitabımız, Kuran-ı Kerim’i yakmaya çalışarak, değerlerimize saldıran,

bu vandallık, bu barbarlık, bu düşmanlık;

dünyanın hiçbir yerinde, fikir hürriyeti olarak, pazarlanamaz.

Bu; düpedüz bir nefret suçudur!

İsveç hükûmetinin, “insan hakları” kisvesiyle,

bu duruma, yol vermesi ise;

asla ve asla, kabul edilemez bir acizliktir.

Bu acizliği, bir kez daha, şiddetle kınıyorum!

Tarihin, hiçbir döneminde;

Dini, vicdani ve fikri özgürlüklere yapılan saygısızlık,

“İnsan hakkı” olmamıştır, olamaz!

Tarihin, hiçbir döneminde;

maneviyatı hedef alan,

nefret söylemi de, nefret eylemi de,

“İnsan hakkı” olmamıştır, olamaz!

Tarihin, hiçbir döneminde;

Zorbalığa, hoşgörü ile yaklaşmak,

“İnsan hakkı” olmamıştır, olamaz!

Biz, İYİ Parti olarak;

bu iki yüzlülüğü, reddediyoruz!

İnsan haklarının;

şiddete, terörizme, ırkçılığa ve nefret suçuna,

paravan edilmesini, reddediyoruz!

21’inci yüzyılda, ortaçağ zihniyetini yansıtan, bu ahlaksızlığı;

dünyanın, neresinde olursa olsun, reddediyoruz!

Yalnız, meselenin, önemli bir yanı daha var:

Türkiye’de, hemen her kesim;

siyasetin, her renk ve düşüncesi;

benzer bir şekilde, bu eylemi reddediyor.

Bu konuda, ülkemizdeki tüm toplumsal kesimler;

yekvücut olarak, tepki gösteriyor.

Ama;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yöneten, bir iktidar,

böyle ciddi bir konuda;

sadece eleştiriyle, göstermelik tepkilerle yetinemez.

Siyaset üstü gördüğümüz, bu tip konularda;

iktidarın, yapması gereken,

“dostlar alışverişte görsün” anlayışının, ötesine geçmektir.

Devleti yönetenler, bu sorumlulukla,

ve yetki sahibi olmanın, ciddiyetiyle hareket etmek, zorundadır.

Yani, esas hedef,

bu tip eylemlerin tekrarlanmasını, önlemek olmalıdır.

Ama maalesef;

Sayın Erdoğan ve arkadaşları, bu tarz konularda, genellikle;

“Oh ne güzel! Seçim için malzeme çıktı…” diye, sevinmeyi tercih ediyorlar.

İç politika için, siyasi rant devşirmeyi tercih ediyorlar.

Bol bol gürültü çıkartmayı,

ama iş icraata gelince, arazi olmayı tercih ediyorlar.

Hatırlayın;

biz bu oyunu, daha önce,

2017’deki, referandum sürecinde yaşamıştık.

O zaman düşman, Hollanda’ydı.

Ama iktidarın zihniyeti, yine aynıydı.

Partililerine, portakal kestirerek,

Hollanda ile, çetin bir mücadeleye girişmişlerdi.

O zaman da, referandumdan istediklerini almak için,

işi, hamaset şovuna dökmüşlerdi.

Çünkü bu iktidar için;

Seçim kazanmak, ülkemizin itibarını korumaktan, daha önemli.

Çünkü onlar için;

Gürültü çıkarmak, devlet ciddiyetiyle, meselenin gereğini yapmaktan, daha önemli.

Çünkü onlar için;

Şov yapmak, milletimizin maneviyatına sahip çıkmaktan,

çok daha önemli…

Artık çok açık şekilde anlıyoruz ki, iktidar;

bu konuda, kalıcı ve somut adımlar atmaya, kesinlikle niyetli değil.

O halde biz, İYİ Parti olarak, bir adım atıyoruz.

Üstelik bu adım,

İsveç Savunma Bakan’ının, ülkemize gelişini ertelemekten,

veya yandaş kanallarda, mizansenler yazmaktan,

çok daha, sonuç odaklı bir adım.

Az önce de söyledim:

Bu aşağılık eylem, fikir özgürlüğü olarak pazarlanamaz.

Nitekim bunu, sadece biz değil;

İsveç’in de taraf olduğu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de söylüyor.

Sözleşme kapsamında, bu şekilde korunan bir özgürlük yok.

Yani;

İsveç hükûmeti, bu eylemi engellememekle,

ve üstüne üstlük, yapılmasına müsaade etmekle;

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yükümlüklerini de,

ihlal etmiş bulunuyor.

Dolasıyla, bu tablo karşısında biz de;

İsveç’te, İYİ Parti gönüllülerimizden bir grubu, hareket geçirdik.

Cuma günü, Stokholm’deki bir yerel mahkemede,

failler hakkında, suç duyurusunda bulunacağız.

Bu nefret suçunun gerçekleşmesine, yol verdiği için,

İsveç hükûmetini, yargıya şikâyet edeceğiz.

Ve nihai olarak, bu davayı,

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin,

ilgili maddeleri kapsamında açacağız.

Bu haklı hukuk mücadelemizin, nereye varacağını,

önümüzdeki süreçte, hep birlikte göreceğiz.

Tüm iç hukuk yolları, tüketildikten sonra,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gidilecek.

Ve inanıyoruz ki;

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, bizi haklı bulacak.

Eğer, bu hedefimize ulaşırsak,

İsveç’in, kendi iç yasalarını, yeniden tanzim etmesine,

ve bu yöndeki eylemlere,

bir daha, müsaade etmemesine, vesile olacağız.

İşte örnek yol budur!

İşte diplomasi budur!

İşte devlet aklıyla hareket etmek,

devlet ciddiyetiyle, ülke yönetmek budur!

Biz İYİ Parti olarak, ilk seçimler sonucunda,

Türkiye’nin yönetimini, devralacağımızın,

bilinci ve sorumluluğuyla, bu yolu açıyoruz.

Gerçekten samimilerse, iktidar ile ortaklarının da,

başvurumuza, destek vermelerini bekliyoruz.

Gelin görün ki, açıkçası;

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını, uygulamamakla övünen;

hatta iç mahkemelere, bu kararların uygulanmaması için,

talimat yağdıran, Sayın Erdoğan’ın;

hukukun üstünlüğü kavramı üzerinden kurgulanan,

bu diplomasi atağını, anlayabileceğini bile zannetmiyorum.

Düşünebiliyor musunuz?

İçinde, hem hukuk var, hem de diplomasi…

Hem demokrasi var, hem de insan hakları…

Yani, Sayın Erdoğan’ın, en sevmediği konular…

Ama şükürler olsun ki;

Türkiye’nin, keyfe keder yönetildiği günlerin, artık sonuna geliyoruz.

Hiç kimsenin şüphesi olmasın;

İYİ Parti iktidarında, Türkiye’nin diplomatik üstünlüğünün,

hukuka saygısı ile, eş zamanlı olarak gelişeceği günlere, çok az kaldı!

O sene, bu sene!

Aziz milletim;

Bildiğiniz üzere, 30 Aralık Cuma günü;

Başkent Ankara’mızın göbeğinde, gencecik bir akademisyenimize,

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı, Sinan Ateş’e karşı,

aşağılık bir suikast düzenlendi.

Daha önce de, bu kürsüden dile getirdiğim gibi,

ilk günden beri, yakından takip ettiğim, bu elim olaya,

Ateş ailesinin, talebi üzerine, siyaseti bulaştırmak istemedim.

Güvenlik güçlerimizin,

olayın aydınlatılması için,

ellerinden geleni, yapacağına inandım.

Bengisu ve Banuçiçek kızlarımızın,

göz yaşlarının yüzüsuyu hürmetine,

devletin devletliğini,

yargının da, sorumluluğunun gereğini,

yapmasını bekledim.

Ancak, suikastin üzerinden geçen, 26 günün ardından;

görüyorum ki;

Bu olay, artık aileyi aşmış,

ve devlet yönetiminde ciddiyetin, ne denli kaybolduğu,

bir kez daha, gözler önüne serilmiştir.

Ülkemizde, can güvenliğinin, hukukun ve adaletin,

ne denli tahrip edildiği,

bir kez daha, karşımıza çıkmıştır.

Devletin, dört bir yanını saran;

mafyalar, simsarlar, tefeciler, uyuşturucu kaçakçıları,

gün gibi, ortalığa saçılmıştır.

Düşünebiliyor musunuz?

Aşağılık suikastin üzerinde, birçok soru işareti varken;

Toplum vicdanı, atılan her şaibeli adımla, yara alırken;

Milletimiz, devletini, topyekûn göreve çağırırken;

Adım atan, tek bir makam bile yok!

Yazıklar olsun!

Sayın Erdoğan!

O hâlde, ben de sana soruyorum:

Senin, yönettiğini iddia ettiğin, ama belli ki yönetemediğin,

bu devletin içinde, neler dönüyor?

Söyler misin;

Bu nasıl bir ciddiyetsizliktir?

Bu nasıl bir yönetim boşluğudur?

Bu nasıl bir lakaytlıktır?

Hani Dicle'nin kenarında, kurdun kaptığı koyun bile,

senin mesuliyetin altındaydı?...

Madem öyle;

mesuliyet senin Sayın Erdoğan!

Dicle’nin kenarında değil, başkentin göbeğinde,

aşağılık bir suikastle, bir vatan evladına kıydılar!

Üstelik bunu, herkesin gözü önünde yaptılar!

Ve şimdi de, devletin gücünü kullanarak,

gerçek failleri, örtbas etmeye çalışıyorlar!

Her zaman olduğu gibi, yine savcılar değişiyor!

Her zaman olduğu gibi, yargı yine bir sopa olarak kullanılıyor!

Her zaman olduğu gibi, yine bir katil dışarıda geziyor!

Sen, bostan korkuluğu musun Sayın Erdoğan?

Kendine gel!

Bu nasıl bir yargı sürecidir?

Bu nasıl bir hukuk devletidir?

Bu nasıl bir devlet yönetimidir?

Biz;

Adaleti, mülkün temeli sayan, bir devlet anlayışına sahibiz!

Biz;

Haksızlık karşısında susanı, şeytan bilen bir milletiz!

Biz;

“Bir cana kıyan, bütün insanlığın, canına kıymış gibi olur.”

buyuran, yüce bir dinin mensubuyuz!

Biliyorum, sen, kerim devlet anlayışımızdan, nasibini alamadın.

Görüyorum, milletimizden de koptun gittin.

Ama artık, maneviyatını da mı unuttun, Sayın Erdoğan?

Vicdanını da mı unuttun?

Ahireti de mi unuttun?

Şimdi bizim, bu rezalete susacağımızı,

çevrilmek istenen dümenleri kabulleneceğimizi,

Sinan Başkan’ı unutacağımızı zannediyorsan, çok yanılıyorsun!

Susmayacağız!

Kabullenmeyeceğiz!

Unutmayacağız!

Gerçekler ortaya çıkana kadar,

bu olayın peşinde olacağız!

Bunu da böyle bilesin.

Aziz milletim;

Devletin her alanından, alarm sesleri yükselirken;

ekonomimizin de, Bay Kriz ve arkadaşlarıyla imtihanı,

hız kesmeden devam ediyor.

Bu arkadaşlarımız, hâlâ daha;

televizyonlara çıkıp, utanmadan sıkılmadan;

“Türkiye’nin yıldızı, her geçen gün daha da parlıyor.” diyebiliyorlar.

Hâlâ daha;

Nebati Bakan, çıkıp;

“Kasım’da enflasyonun, boynunu kırdık.

Aralık’ta, belini kırdık.

Şimdi devamı gelecek.

Bundan sonra, enflasyonla mücadelede,

en rahat alandayız.” diyor…

Palavranın bini bir para…

Hem, enflasyonla mücadeleden, söz ediyor;

Hem de;

"Türk Lirası'nı, değerli hale getirirseniz;

sanayi yavaşlar, işsizlik olur.

Türk Lirası'nı değersiz hâle getirirseniz ise, bunun tam tersi olur." diyor.

Böyle bir saçmalık olabilir mi?

Böyle bir cahillik, böyle bir iş bilmezlik olabilir mi?

Muhteremler;

Hem enflasyonla mücadeleyi,

hem de, Türk Lirası’nı, değersiz hâle getirmeyi,

aynı anda hedefleyemezsiniz.

Birinden birini, öncelemeniz gerekir.

Eğer ki, Türk Lirası’nın, değersiz olmasını savunuyorsanız;

“Yaşasın enflasyon!” demeniz gerekir.

Ki zaten siz, düpedüz bunu savunuyorsunuz.

En azından dürüst olun.

Hadi, açık açık söyleyin.

Hadi gidin;

“Yaşasın enflasyon!” yazan, enflasyon canavarlı tişörtler bastırın.

“Yaşasın yoksulluk!” yazan, billboardlar yaptırın.

“Kahrolsun zenginlik, yaşasın fakirlik!” yazan broşürler yaptırın.

Dürüstçe çıkın ve deyin ki;

“20 yılın sonunda, bizim, Türkiye ekonomisi için, bulduğumuz çözüm budur:

Biz, milletimize, zenginliği çok görüyoruz ve “Yaşasın enflasyon” diyoruz.”

Deyin de, kurtulun.

İtiraf edin de, rahatlayın.

Milletimize de, daha fazla;

Bizzat kendinizin azdırdığı,

“enflasyonla mücadele ediyoruz” yalanını söylemeyin.

Ayıptır günahtır.

Bu vesileyle, sizlerin aracılığıyla, Nebati Bakan’ı şimdiden uyarıyorum:

Fazla ve büyük konuşmayın, Sayın Bakan.

Rahata da fazla alışmayın.

Hatta, patronunuza da, fazla güvenmeyin.

Asla unutmayın:

Ekonomimizdeki tahribat konusunda,

Bay Kriz’in, ilk suç ortağı, siz değilsiniz.

Beceriksizlikte dünya lideri olmak, kolay değil…

Tek başına, böyle büyük bir başarısızlığa imza atmak, hiç kolay değil.

Emin olun, Bay Kriz, sizler olmadan, bunu başaramazdı.

Ama malum, artık yolun sonu geldi…

Sandık, artık ufukta göründü.

Millete hesap verme gününe, artık çok az kaldı!

Şimdiden, valizinizi toplamaya,

masanızı boşaltmaya başlarsanız, iyi edersiniz.

Çünkü milletin, Bay Kriz’e, sandıkta çıkartacağı fatura karşısında,

ihaleyi üzerine yıkacak, biri lazım olacak.

Vallahi, gözlerinizdeki ışıltıya hiç aldanmaz.

O ihaleyi anında size yıkar, affetmez.

Bir bakarsınız, Instagram’dan paylaşmak üzere,

duygusal bir metin kaleme alıyorsunuz....

Benden söylemesi…

Değerli dava arkadaşlarım;

İktidarın, “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.” anlayışından,

zerre nasibi alamayışının, yansımalarını,

cennet doğamız üzerinde de görüyoruz.

“Doğayı kirlet ki; sermaye yaşasın.”;

“Ormanı katlet ki; yandaş yaşasın.”;

“Köyü yok et ki; müteahhit yaşasın.” diyerek,

en önemli ziynetlerimizi, mahvediyorlar.

Sayın Erdoğan ve yandaşlarının, kıymaktan yorulmadığı zenginliklerimiz;

maalesef, bir kişinin, iki dudağı arasına terkedilmiş, keyfi kararlarla,

hızla yağmalanıyor.

Evlatlarımıza devretmek üzere,

atalarımızdan miras aldığımız, cennet doğamızı,

koruyup kollamak yerine, talan etmeyi seçiyorlar.

Dünya, iklim krizinin etkilerini, azaltmak için, yeni yollar ararken;

Sayın Erdoğan ve yanından ayırmadığı, rant şebekeleri,

âdeta, iklim krizine, davetiye çıkarıyorlar.

Orman köylerine de, sadece, “oy deposu” olarak bakıyorlar…

Ormanlarımızın varlığını ve köylülerimizi düşünmeden,

sorumsuzca hareket ediyorlar.

Ancak biz düşünüyoruz.

Ormanlarımızın varlığını korumanın, sadece bir vatandaşlık görevi değil,

aynı zamanda, bir insanlık görevi;

aziz ve kahraman ecdadımıza karşı da,

bir vefa borcu olduğunu biliyoruz.

Orman köylülerimizin sesini, duymayı ve duyurmayı da,

milletin avukatı olarak, asli sorumluluklarımızdan, biri olarak görüyoruz.

Nitekim, tam da bu nedenle;

Bugün, Milletin Kürsüsü’nde,

orman işçilerimizin ve orman köylülerimizin sesini,

tüm Türkiye’ye duyuracağız.

Onlar konuşacak;

İktidar dinleyecek.

Onlar anlatacak;

Saray dinleyecek.

Onlar isteyecek;

Türkiye dinleyecek.

Tarım Orman İş Genel Başkanı, Şükrü Durmuş Bey,

Gazi Meclisimizin Çatısı altında, bugün aramızda.

Buyurun Başkanım, söz de kürsü de sizindir.

Bu vesileyle;

Diyarbakır’da bana ulaşan, ve seslerini duyurmamı isteyen,

mimar kardeşlerimi de, buradan anmak istiyorum.

Kadro sorunları var, çözüm bekliyorlar.

İktidar ise, her zamanki gibi, oralı bile değil.

Mimar kardeşlerim;

Bugün buradan, iktidar sesinizi duydu, duydu.

Duymadı, 14 Mayıs’tan sonra, zaten biz geliyoruz.

Mutlaka çözeceğiz.

Hiç merak etmeyin.

Aziz milletim;

Biz, İYİ Parti olarak, Durmuş Başkanımın bahsettiği sorunların farkındayız.

STK İlişkileri Başkanlığımız,

Kalkınma Politikaları Başkanlığımızla birlikte,

bu önemli konuya dair, çalışmalarını tamamladı.

Ormanlarımıza ve orman köylülerimizin yaşadığı sorunlara ilişkin,

çözüm önerilerimiz hazır.

İYİ Parti iktidarında;

Kalkınma stratejimizin, köy ayağını,

orman köylülerimiz ve orman kooperatifleriyle sağlayacağız.

Bu doğrultuda, güçlenen ekonomimizle birlikte,

orman köylülerini, orman kooperatifçiliğinin,

anahtar bir paydaşı yapacağız.

Onlara, gereken teşvikleri verecek,

ormancılık politikalarıyla, yakından ilişkilendireceğiz.

Orman Kanunu’nda,

ormanlarımızı, vahşi madenciliğe açan, 16’ncı maddeyi değiştirip,

stratejik olarak tespit edilmiş, orman alanlarını belirleyecek,

ve bu alanlarda, maden açılmasına izin vermeyeceğiz.

Ayrıca;

İktidarın, yalandan beslenen, yönetim anlayışı,

orman konusunda da, kendisini gösteriyor.

Bugün ülkemizde, ormanlarımızın azaldığı gerçeği bile gizleniyor.

Mesela, bunun örneklerinden biri, neresi biliyor musunuz?

İstanbul Havalimanı.

Yanlış duymadınız.

İnanabiliyor musunuz?

İstanbul Havalimanı’nın olduğu bölge,

resmî kaynaklarda, hâlâ orman olarak gösteriliyor.

Böyle bir rezalet olabilir mi?

Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi?

Sonra, ahmaklık deyince kızıyorlar…

Gerçekten ibretlik.

İşte o nedenle biz, İYİ Parti iktidarında;

Fiiliyatta azalan ormanlarımızı,

resmiyette artmış gibi gösteren, bu kurumsallaşmış sahtecilikle,

sonuna kadar, mücadele edeceğiz.

Her kurumda olduğu gibi,

Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerinde de,

şeffaflık ilkemizi, süratle hayata geçireceğiz.

Bu kapsamda;

aşırı odun üretimini de, kontrol altına alacağız.

Orman yönetim planlarının, üzerinde üretim yapılmasına,

asla müsaade etmeyeceğiz.

Üniversitelerle, işbirliği yaparak,

orman varlığının, bozulmayacağı bölgelerde,

endüstriyel plantasyon alanlarının, oluşturulmasını sağlayacağız.

Böylece;

Doğal ormanlarımızın, yok edilmesine izin vermeyecek,

suni ormanlarımızı ise, çoğaltacağız.

Bunların dışında;

bir başka hayati konumuz da, orman yangınları…

Ülkemiz maalesef, bir orman yangını kriziyle, karşı karşıya.

Her birimizde, derin izler bırakan bu yangınlar,

doğamızda, büyük tahribatlara yol açıyor.

Bu kaybı telafi etmek için,

ormanlaşma çalışmalarına, hız kazandıracağız.

Özel ağaçlandırma hakkının da, öncelikli olarak,

orman köylüsüne ve orman kooperatiflerine verilmesini sağlayacağız.

Ülkemizin, Paris İklim Anlaşması’nda da taahhüt ettiği gibi,

ormanlarımızın varlığının arttırılması için, ne gerekiyorsa yapacağız.

Tek bir ağacımızın daha, küle dönmesinin önüne geçmek için,

topyekûn bir seferberlik başlatacağız.

Bunun için de;

Mevcut iktidar gibi, iş işten geçtikten sonra,

tribüne oynayan tedbirler almak yerine,

önleyici tedbirler alacağız.

Ayrıca;

eskiden olduğu gibi,

orman köylülerimize yeniden,

yangınla mücadele eğitimleri vereceğiz.

Her an tetikte olan bir anlayışla;

Özellikle riskli bölgelerdeki çalışanlarımızın,

rotasyonsuz bir şekilde, görevlerinin başında olmasını sağlayacak;

hava ve kara ekipmanlarına da, gerekli yatırımı yapacağız.

İktidarın, personel alımında gösterdiği;

liyakat değil, sadakat temelli yaklaşımı, derhal durduracağız.

Uzman ve tecrübe kazanmış personel istihdamını sağlayacağız.

Orman Genel Müdürlüğü’nde ise;

atama ve yükselmeleri, yine liyakat esasına göre yapacak;

sözleşmeli olarak çalışan,

orman mühendisleri ve orman muhafaza memurlarını da,

kadroya alacağız.

Boştaki norm kadrolarında ise, öncelliği,

orman köylülerimizden yana kullanacağız.

Tüm bunların yanında;

Sayın Erdoğan’ın, ucube sisteminde;

belirlenen alanların, orman sınırı dışına çıkarılması için,

Cumhurbaşkanlığı Kararı gerekiyor.

Yani;

Anayasal olarak korunan,

Ve 85 milyon vatandaşımıza ait olan ormanlarımızın,

varlığı bile, bir kişinin keyfine bırakılmış durumda…

Millet iradesinin üzerinde kurdukları vesayet, yetmiyor,

ormanlarımızın üzerinde bile, vesayet kuruyorlar.

Böyle bir zihniyet olabilir mi?

İşte bu yüzden, biz, İYİ Parti iktidarında;

Gerekli kanuni düzenlemeyi yapıp,

bu uygulamaya, derhal son vereceğiz.

Ayrıca, yaban hayatı koruma alanlarını,

önemli doğa alanlarını,

gen koruma alanlarını,

ve nesli tehlike altındaki türlerin bulunduğu, alanları da,

turizm yatırımlarının, dışında tutacağız.

Ez cümle;

İYİ Parti iktidarında;

Yeşili betona çevirme sevdalılarının, rahatını bozacağız!

Rant tutkunlarının, rahatını bozacağız!

Ormanlarımızı yok etmeye çalışan hainlerin, rahatını bozacağız!

Orman köylülerini hor görenlerin, rahatını bozacağız!

Ağaçlarımıza, ormanlarımıza, denizlerimize, sahip çıkacağız!

Memleketimizin dört bir yanında,

cennet doğamız, cennet kalsın diye, mücadele vereceğiz!

“Vatan sana canım feda.” derken,

aynı zamanda, sahip olduklarımızı da, yaşatacağız!

İYİ Parti olarak;

doğa konusunda, tavizimiz yok, olmayacak.

Doğayı korumak için, atılan her adımın,

amasız, fakatsız yanındayız.

Yanında olmaya da, devam edeceğiz.

Aziz milletim;

Ak Parti iktidarının, 20’nci ve son yılında,

açık ve net olarak ortada duran, bir gerçek var.

Bu gerçek;

Artık, malımıza, canımıza, doğamıza sahip çıkamadıkları gerçeğidir.

Bu gerçek;

Artık, ülkemizi yönetemedikleri gerçeğidir.

Bu gerçek;

Ak Parti’nin artık,

Devletimizin sırtında, kambur;

Milletimizin ayağında, diken;

Ülkemizin de, önünde engel olduğu gerçeğidir.

Peki bu tablo karşısında,

Türkiye çözümsüz mü?

Elbette değil!

Türkiye çaresiz mi?

Elbette değil!

Devletimiz sahipsiz mi?

Elbette değil!

Milletimiz kimsesiz mi?

Elbette değil!

Artık biz varız!

Artık İYİ Parti var!

Biz buradayız!

Milletimizin dertlerine, getirdiğimiz çözümlerimizle, biz hazırız!

Ülkemizi, hak ettiği lige taşıyacak, projelerimizle, biz hazırız!

Zengin, güçlü ve mutlu bir Türkiye vizyonumuzla, biz hazırız!

Bu büyük vizyonu, hayata geçirecek, liyakatli kadrolarımızla, biz hazırız!

Atatürk'ümüzden aldığımız, ilhamla;

Cumhuriyet değerlerimizden aldığımız, feyzle;

Milletimizin, kutlu iradesinden aldığımız, güçle;

BİZ HAZIRIZ!

Yalnız belli ki, Sayın Erdoğan da, durumun farkında…

O yüzden, bu kadar korkuyor.

O yüzden, uykuları kaçıyor.

O yüzden, bileğinin hakkıyla alamayacağı seçimi;

küçük hesaplarla, mini çakallıklarla, zihni sinir dümenlerle,

ve kendince, sevimli kurnazlıklarla, alabileceğini zannediyor…

Biliyorsunuz, Sayın Erdoğan, seçim tarihini, 14 Mayıs olarak açıkladı.

Yani, yine bir erken seçim yaşayacağız.

Her ne kadar kendisi;

“Erken seçim demeseeek…”

“seçimi öne almak deseeek…”

“seçim tarihini, güncellemek deseeek…” diyerek,

oldukça gülünç bir biçimde, lafı çevirmeye çalışsa da;

bu, bariz şekilde, bir erken seçimdir!

Peki, bugüne kadar;

Biz, ne zaman, “bir an önce, seçim kararı açıklayın” desek,

“seçim vaktinde olacaktır.” Diye, bize nutuk atanlar;

Neden şimdi, seçimlere, bu kadar az bir süre kala,

erken seçim kararı aldılar, biliyor musunuz?

Çünkü, gençlerden korkuyorlar!

Çünkü gençlerin, oy kullanmasından korkuyorlar!

Çünkü gençlerin, onları sandığa gömeceklerini, çok iyi biliyorlar!

Okulların açık olduğu bir zamanda,

hatta, sınavların olduğu bir döneminde, seçim yapmak demek;

Gençlere, “oy kullanmayın” demektir!

Bu kadar basit.

İktidar, şunu çok iyi biliyor ki;

öğrencilerimizin birçoğunun, ikametgahı,

okuluyla aynı şehirde değil…

Yani seçim için, memleketlerine dönmek zorundalar.

Üstelik, birçok öğrencimizin de,

oy kullanmak için, memleketlerine gidip, geri dönecek, durumu yok…

Ne aileleri, ne de kendileri,

otobüs biletini bile, karşılayacak güce sahip değil…

Sevgili gençler!

Kimse merak etmesin!

Artık biz varız.

Biliyorsunuz, İYİ Parti olarak, bizim için,

bu tip tezgahları bozmak, özel bir ilgi alanı…

Kurulduğumuz günden beri, hamdolsun, uzmanı olduk.

Ve her zaman olduğu gibi, evelallah, bu tezgahı da bozacağız.

Gençleri, görmezden gelerek, susturarak, yok sayarak,

plan yapanların, planlarının tamamını, boşa çıkartacağız!

Cumhuriyetimizin, esas sahibi gençlerimizin,

en kutsal haklarını kullanmaktan, mahrum bırakılmasına,

asla müsaade etmeyeceğiz!

İşte bu nedenle, İYİ Parti Gençlik Politikaları olarak,

bir seferberlik başlatıyoruz!

İster şehir içinde, ister şehir dışında otursunlar, fark etmeksizin,

gençlerimizin, bulundukları şehirlerde, oy kullanabilmeleri için,

atmaları gereken adımlara,

yapmaları gereken başvurulara dair,

onları, tek tek bilgilendireceğiz.

Gerekirse, kapı kapı dolaşacak,

her bir gencimizin, oyunu kullanması için,

tüm gücümüzle çalışacağız!

Eğer ki, başvuru gününü, kaçıranlar olursa da;

hangi siyasi düşünceden olduğunu,

hangi partiye oy vereceğini,

sormadan, sorgulamadan,

ikametgahlarının bulunduğu şehirlere,

ücretsiz olarak, götürülmelerini,

oy kullandıktan sonra da, geri getirilmelerini,

İYİ Parti olarak, biz sağlayacağız!

Bunun için, yakın zamanda,

partimiz üzerinden yürüteceğimiz sürecin,

başvuru yollarını, kolaylaştıracak adımlarımızı da,

teker teker, sizlerle paylaşacağız.

İçinizden, abarttığımızı düşünenleriniz olabilir.

Hayır abartmıyoruz!

Sizler istediniz, biz yalnızca hayata geçiriyoruz.

Çünkü biz, gençler olmadan, karar almıyoruz.

Çünkü biz, gençlerin olmadığı bir seçimi, kabul etmiyoruz!

Çünkü biz, gençlerin mutsuz olduğu bir geleceği, reddediyoruz!

Çünkü biz, gençlerin kaçtığı bir Türkiye’yi, istemiyoruz!

Ve biz, arkamızda gençlerimizle, gümbür gümbür, iktidara yürüyoruz!

Asla unutmayın!

Hiç merak etmeyin!

O sene, bu sene!

Değerli arkadaşlarım;

Bugüne kadar, iktidarın önceliği,

kendileri ve yandaşlarının, rahatı oldu.

Ama bizim önceliğimiz;

Önce millet, önce memlekettir.

Çünkü İYİ Parti;

Türkiye Cumhuriyeti’nin, kuruluş değerlerinin,

gelecek hayallerinin,

kadim devlet emanetinin, emin elidir.

Çünkü İYİ Parti;

Atalarının, tarihin taşlarına kazınmış öğüdü, hürriyetin tamgasıdır.

Çünkü İYİ Parti;

Büyük Türk Milleti’nin varlığının ve istikbalinin üzerine, zar atılan,

kumar masalarını deviren, cesurların partisidir.

Çünkü İYİ Parti;

Millet iradesinin, haraç mezat satıldığı,

siyaset pazarlarını dağıtan, yiğitlerin partisidir.

Çünkü İYİ Parti;

Vesayete karşı;

“Ben ezelden beridir, hür yaşadım hür yaşarım,

hangi çılgın bana, zincir vuracakmış, şaşarım” diye,

meydan okuyanların partisidir.

Çünkü İYİ Parti;

İstibdata karşı;

“Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet!” diye;

dimdik duranların partisidir.

Çünkü İYİ Parti;

Cesaret kemerini kuşanan, vatan sevdalılarının;

Gayret kemerini kuşanan, kalkınma neferlerinin;

Adalet kemerini kuşanan, demokrasi çerilerinin;

Yani, Türkiye aşıklarının partisidir.

Çünkü İYİ Parti;

Koskoca bir milleti, Hayme Ana sofrasında, birleştirenlerin partisidir.

Türkiye’nin İYİ ve cesur evlatları!

Biz bu günlere, kolay gelmedik.

Biz bu günlere;

nice çileyi, nice engeli, nice zorluğu, yendik de geldik.

Biz bu günlere;

Hedefimiz doğru,

Davamız doğru,

Sözümüz doğru,

Yolumuz doğru olduğu için,

Allah’ın izniyle geldik.

Biz bu günlere;

Milletimizin sesini, duyduğumuz için,

Milletimizin derdine, ortak olduğumuz için,

Milletimizin çaresizliğine, umut olduğumuz için,

hayır dualarla geldik.

Biz bu günlere;

“Yeter söz milletindir!” diyerek,

milletimizle, omuz omuza geldik.

Yalnız, yanlış anlaşılmasın;

Biz;

onlar gibi, parti devleti anlayışını değil;

milletin kayıtsız şartsız egemenliğini, savunduğumuz için,

“Yeter söz milletindir!” diyoruz.

Biz;

Onlar gibi, vesayetin değil;

millet iradesinin zaferini temsil ettiğimiz için,

“Yeter söz milletindir!” diyoruz.

Biz;

Onlar gibi, hukuku, ayaklar altına alanlardan değil;

Hukukun üstünlüğünü, savunanlardan olduğumuz için,

“Yeter söz milletindir!” diyoruz.

Biz;

Onlar gibi, saraya kapananlardan değil;

milletten yana, saf tutanlardan olduğumuz için,

“Yeter söz milletindir!” diyoruz.

Biz;

İstibdattan değil, hürriyetten yana olduğumuz için;

“Yeter söz milletindir!” diyoruz.

Biz;

Otokrasiden yana değil, demokrasiden yana olduğumuz için;

“Yeter söz milletindir!” diyoruz.

Biz;

Kendini devlet sananlardan değil;

Kendini milletine adayanlardan olduğumuz için;

“Yeter söz milletindir!” diyoruz.

Velhasıl, biz;

Onlar gibi, Rahmetli Menderes’in, aziz hatırasından, siyaset devşirmek için değil;

Türk’ün demokrasi sancağını, geleceğe taşımak için,

“Yeter söz milletindir!” diyoruz.

İşte o nedenle;

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında;

İtibar da, güç de, zenginlikte de devletimizindir!

Söz de, karar da, yetki de milletimizindir!

Hiç merak etmeyin;

Türkiye’nin ikinci asrının şafağında;

MAYISLAR BİZİMDİR!

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.