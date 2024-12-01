Meral Akşener için “Marul” dedi. Bir dönem en yakın olduğu ünlü siyasetçiydi...

Eski İYİ Partili Dr. Aytun Çıray, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Çıray, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın geçtiğimiz seçimlerde 6’lı masaya girmek istediğini, bunun önünün ise eskiden yakın olduğu Meral Akşener ve oy oranı %0.01 olan partiler tarafından kesildiğini iddia etti.

MERAL AKŞENER'E "MARUL" DEDİ

Öte yandan Çıray, Meral Akşener’den bahsederken ismiyle anmayarak “Marul” diye hitap etti.

Çıray sosyal medya platfomu X hesabından yaptığı paylaşımda, “Nezaket gösterip beni kabul etmişti. Zeki ve bilgili olan Sn @huseyinbas_BTP 6'lı masaya girmek isteyince "marul" ve % 0,01 oy sahipleri "nedense" onun önünü kestiler. Seviyeli muhalefet yapmasına rağmen dikkatlerden uzak tutuluyor! Halbuki muhafazakârlara Atatürk'ü çok iyi anlatıyor” ifadelerini kullandı.