Akşener Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı. Sürpriz buluşmadan ilk fotoğraf geldi

Bugün programda olmayan ve siyasi kulislere bomba gibi düşen sürpriz buluşma gerçekleşiyor...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında Ankara Ahlatlıbel'deki görüşme başladı...

Görüşmeden ilk fotoğraf geldi.

Kılıçdaroğlu, görüşmenin yapılacağı Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'ne saat 19.33'te giriş yaptı. Kılıçdaroğlu'nun tesise girmesinden yaklaşık 10 dakika sonra Akşener de tesise geldi.

Görüşme sonrası açıklama yapılması bekleniyor...

Ayrıntılar gelecek...