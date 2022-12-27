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  • Akşener Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı. Sürpriz buluşmadan ilk fotoğraf geldi

Akşener Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı. Sürpriz buluşmadan ilk fotoğraf geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bugün sürpriz bir şekilde gündeme gelen görüşme başladı...

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 19:49
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Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme başladı

Akşener Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı. Sürpriz buluşmadan ilk fotoğraf geldi
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Bugün programda olmayan ve siyasi kulislere bomba gibi düşen sürpriz buluşma gerçekleşiyor...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında Ankara Ahlatlıbel'deki görüşme başladı...

Görüşmeden ilk fotoğraf geldi.

Kılıçdaroğlu, görüşmenin yapılacağı Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'ne saat 19.33'te giriş yaptı. Kılıçdaroğlu'nun tesise girmesinden yaklaşık 10 dakika sonra Akşener de tesise geldi.

Görüşme sonrası açıklama yapılması bekleniyor...

Ayrıntılar gelecek...

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aday olma
27.12.2022 20:24
kemal bey  
 
Hakkı hazretleri
27.12.2022 20:09
Ülkeye huzur getirin, başka bir şey istemiyoruz..  
 
Sedat
27.12.2022 20:07
Memleketin durumu felaket ülke suriyeli, afga, afrikalı ve diğerleriyle ne olduğu belli olmayan istilacılarla doldu kişisel ihtiraslarınızı bir yana bırakın size memleketi kurtarın diye oy veriyoruz..  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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