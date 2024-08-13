Meral Akşener ilk davasını İsmail Türk'e açtı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Meral Akşener hakkında son yaptığı açıklamalar siyasetin gündemine oturmuştu.

Kılıçdarooğlu Kısa Dalga’nın sorularını yanıtlarken Meral Akşener’in Saray’da Erdoğan ile görüşmesi hakkında “Sayın Akşener’i daha sonraki süreçte Saray’da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım... Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Akşener’in 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kendisini dinlenemeyen bir odaya götürdüğünü ve "Bana 'Nedenini sorma, adamı(Erdoğan'ı) cumhurbaşkanı seçiyoruz” ifadelerinin sarf edildiğini açıklamıştı.

Bu açıklamalar sonrasında herkes Akşener’in konu hakkında vereceği cevapları bekliyordu. Akşener konu hakkında verdiği röportajda Kılıçdaroğlu ve Özdağ’ı bu sözleri nedeni ile mahkemeye vereceğini açıklamıştı.

İLK DAVA İSMAİL TÜRK’E

Akşener’in Saray’da Erdoğan ile buluşmasını TV ekranlarında yorumlayan Habererk Genel Yayın Yönetmeni İsmail Türk bu görüşme sonrasında İYİ Parti’de yapılan istifalar ve bu istifaların yol haritaları AKP ile Akşener arasındaki iş birliğini ortaya koyabileceği iddiasında bulunmuştu.

Türk’ün bu açıklamaları sonrasında Akşener’in kendisini mahkemeye verdiği ortaya çıktı. Akşener’in Kılıçdaroğlu ve Özdağ’ı mahkemeye verip vermediği henüz bilinmezken İsmail Türk’e açtığı davanın celp kağıdı İsmail Türk’e ulaştı.