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Cumhurbaşkanı adayından Gülşen’e, ekonomiden iptal edilen festivallere kadar birçok soru geldi. Meral Akşener Instagram'dan gelen soruları cevapladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları cevapladı. Akşener, Cumhurbaşkanı adayından Gülşen’e, ekonomiden iptal edilen festivallere kadar birçok soruyu cevapladı. İşte o sorular ve cevapları

Galeri Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 18:00
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 20:49
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SORU: Feminist misiniz? CEVAP: Eşim gençken ıslah ve iflah olmaz bir feministsin derdi. Feminizmi ben çok ciddiye alıyorum, ciddi bir felsefesi var. Her bir ilkesine uyuyor muyum bilmiyorum ama ciddi bir kadın hakları savunucusu ve aktivisti olduğumu söyleyebilirim.

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SORU: Doktora teziniz hangi konu üzerineydi? CEVAP: İzmit Şer’iye Sicilleri hakkında Osmanlı dönemi mahkeme kayıtları üzerine doktora tezi yaptım. Orijinal bir tezdi, çok atıf almıştı.

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SORU: Evcil hayvanınız var mı? CEVAP: Çok

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SORU: Malum kişi kazanabilir mi? CEVAP: İmkansız

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SORU: İlk dans müziğiniz neydi? CEVAP: In Your Green Eyes

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SORU: İstanbul’da yaşamıyor olsaydınız nerede yaşamak isterdiniz? CEVAP: Ben Türkiye’yi iki kere dolaştım ilçeleriyle beraber her bir ilçesi, her bir beldesi, her bir şehri harika. Ama bir yer söylersem Sayın Erdoğan oraya da saray diker. Yani onun için söyleyemiyorum.

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SORU: Gülşen’in tutuklanması hakkında ne düşünüyorsunuz? CEVAP: Anladığım kadarıyla bir arşiv biriktiriyorlar. Kimler neyi söylüyorsa sonra zamanı geldiğinde gündem değiştireceklerse, mahalleleri birbirinden koparmak için lazımsa, insanları birbirine düşman etmek için gerekiyorsa ortaya çıkarıyorlar ve ondan sonra büyük bir gürültü kopararak hukuksuz bir işlem yapılıyor. Bu bir algoritma. Bu algoritmadan hepimiz bıktık usandık ama çok az kaldı. İşlemeyen yargıyı, olmayan hukukun üstünlüğünü inşallah hep birlikte seçim sonrasında birlikte inşa edeceğiz.

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SORU: Sedat Peker’in açıkladığı şeylere neden hiçbir savcı bakmıyor? CEVAP: Çünkü Türkiye’de hukukun üstünlüğü yok yargı siyasetçinin vesayeti altında, yargı korkusuz değil, objektif değil, tarafsız değil. O nedenle hiçbir savcı harekete geçemiyor. Pazartesi günü altılı masayı oluşturan altı siyasi parti olarak bizler tekrar suç duyurusunda bulunacağız gene de bir hareket olacağını ben düşünmüyorum ama seçime çok az kaldı. İnşallah seçimi biz alacağız ve yargı bağımsız, tarafsız ve korkusuz olacak, objektif olacak ondan sonra bütün bunların hesabı yargı eliyle sorulacak, hukuk eliyle sorulacak kimse merak etmesin.

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SORU: Evlenecek adam bulamıyoruz mommy ne yapacağız? CEVAP: Buna verebilecek bir cevabım yok kusura bakmayın.

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SORU: Cumhurbaşkanı belirleme konusunda sana güveniyoruz mommy. CEVAP: Sizi yanıltmayacağım.

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SORU: Seçimi kazanacak mıyız? Yoksa yurtdışına kaçıyorum. CEVAP: Seçimi kazanacağız çok az kaldı. Birlikte bu ülkeyi yeniden inşa edeceğiz.

12/20

SORU: Balkon konuşmasını nerede yapacaksınız? CEVAP: Balkon konuşmaları bu ülkeye hiçbir şey kazandırmadı. Yüksekten vatandaşa aşağıya doğru bakan bir mantığı, zihniyeti getirdi. Biz inşallah seçim kazandığımızda kutlamalarımızı milletimizle yan yana iç içe meydanlarda yapacağız.

13/20

SORU: Eşinizle bir şarkınız var mı? CEVAP: Elbet bir gün buluşacağız.

14/20

SORU: Bu yoğunluğun içinde torunlarınızla vakit geçirebiliyor musunuz? CEVAP: Biraz az oluyor ama vakit buldukça onlarla bir arada olmaya çalışıyorum.

15/20

SORU: Hayatta en çok gurur duyduğunuz şey nedir? CEVAP: İYİ Parti. İYİ Parti’yi kuran irade ve İYİ Parti’nin ismini bulan gençler.

16/20

SORU: Ekonomi nanay… Düzelecek mi? CEVAP: Evet diyorum doğacak güneşin.

17/20

SORU: Erkek arkadaşımla sayenizde tanıştım düğünümüze gelir misiniz? CEVAP: Elbette gelirim. İsterseniz nikah şahidiniz de olurum.

18/20

SORU: Başbakan olunca siz de halktan uzaklaşacak mısınız? CEVAP: Kesinlikle hayır.

19/20

SORU: Bu sefer gidecekler mi? CEVAP: Onlar gittiler de farkında değiller. Elbette gidecekler.

20/20

SORU: Seçimden sonra iptal edilen festivallerden daha büyük bir gençlik festivali istiyoruz. CEVAP: Elbette. Hatta önümüzdeki yazı Türkiye’nin en büyük festivaller yazı diye bugünden tarifleyebiliriz.

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