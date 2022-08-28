﻿Cumhurbaşkanı adayından Gülşen’e, ekonomiden iptal edilen festivallere kadar birçok soru geldi. Meral Akşener Instagram'dan gelen soruları cevapladı

SORU: Sedat Peker’in açıkladığı şeylere neden hiçbir savcı bakmıyor? CEVAP: Çünkü Türkiye’de hukukun üstünlüğü yok yargı siyasetçinin vesayeti altında, yargı korkusuz değil, objektif değil, tarafsız değil. O nedenle hiçbir savcı harekete geçemiyor. Pazartesi günü altılı masayı oluşturan altı siyasi parti olarak bizler tekrar suç duyurusunda bulunacağız gene de bir hareket olacağını ben düşünmüyorum ama seçime çok az kaldı. İnşallah seçimi biz alacağız ve yargı bağımsız, tarafsız ve korkusuz olacak, objektif olacak ondan sonra bütün bunların hesabı yargı eliyle sorulacak, hukuk eliyle sorulacak kimse merak etmesin.