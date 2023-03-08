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Meral Akşener kadınlarla birlikte Anıtkabir'e çıktı. Atatürk'e asker selamı verdi

Meral Akşener, Dünya Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 16:31
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Meral Akşener kadınlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'e selam verdi

Meral Akşener kadınlarla birlikte Anıtkabir'e çıktı. Atatürk'e asker selamı verdi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Akşener, beraberindeki Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile 81 il ve ilçe teşkilatından gelen kadınlarla Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çiçek bırakan Akşener, daha sonra kadınlarla saygı duruşunda bulundu.

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Akşener, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türk milletine medeniyet yolundaki en büyük armağanın olan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bir kez daha huzurundayız.

Biz nice zor şartların ve imkansızlıkların içerisinde Cumhuriyetimizin bizlere sunduğu fırsat eşitliğiyle bugünlere gelen köy kızlarıyız. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de yılmayan, yıkılmayan ve mücadeleden asla vazgeçmeyen Türk kadınlarıyız. Cumhuriyetimizin bizim için ne kadar büyük bir şans olduğunun da farkındayız. İstiklal ve istikbalimizin yılmaz savunucuları olan biz kadınlar, daha çocuk yaşta içtiğimiz anda sadakatimizle medeniyet yolundaki kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki 1934 yılında Batılı ülkelerden bile önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verebilen bu Cumhuriyet, 2023 yılında bunun hatırasıyla yetinemez. Çünkü biliyoruz ki kadınların omuzlarında yükselen bu memleket, yeni asrında kadınları görmezden gelemez. Çünkü Türk kadını güçlü olursa Türkiye de güçlü olur. Bu bilinç ve inançla bir kez daha söz veriyoruz ki ülkemiz ve milletimiz için durmaksızın çalışacak, evlatlarımızın geleceği için yılmaz bir mücadele verecek, Cumhuriyetimizin yeni asrında kadınlarla birlikte tarih yazacağız.

Büyük Türk milleti için verdiğiniz mücadeleyi ve biz Türk kadınları için açtığınız yolu bir kez daha şükranla selamlıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

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