İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamalarla gündemde bomba etkisi yaratıyor. Meral Akşener’in hayatı, kariyerine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Meral Akşener kimdir, nereli? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kaç yaşında? İşte detaylar..

MERAL AKŞENER KİMDİR?

Meral Akşener 18 Temmuz 1956 yılında Gündoğdu, İzmit’te doğdu.

1974 yılında Bursa Kız Öğretmen Lisesi'ni tamamlamasının ardından 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

1979 ve 1982 yılları arasında öğretmen olarak çalışan Akşener, 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi'nde araştırma görevlisi oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora ve yüksek lisans yaptı. Kocaeli Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Vakfı'nın kuruluşunu gerçekleştirdi ve başkanlığını yaptı.

1995-2001 yılları arasında Doğru Yol partisinin 2001-2016 arasında ise MHP'de görev aldı.

Meral Akşener 2017 yılından bu yana İyi Parti Genel Başkanı olarak görev yapmaktadır.

MERAL AKŞENER KAÇ YAŞINDA?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Temmuz 1956 yılında doğdu, şu anda 66 yaşındadır.

MERAL AKŞENER'İN EĞİTİM HAYATI

Meral Akşener, Bursa Kız Öğretmen Lisesini bitirmiş ve daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü tamamlamıştır.

1979 ve 1982 yılları arasında öğretmen olarak çalışmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesinde araştırma görevlisi olan Meral Akşener, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde ise yüksek lisans ve doktora yapmıştır.

Kocaeli Üniversitesinde İnkılap Tarihi Bölümünün başkanlığını gerçekleştiren Meral Akşener, aynı zamanda Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Vakfının da kuruluşunu gerçekleştirip başkanı olmuştur.

MERAL AKŞENER'İN SİYASİ YAŞAMI

Meral Akşener, siyasete 1995 ve 1999'da milletvekili olarak başlamıştır.

Necmettin Erbakan tarafından kurulan koalisyon hükümetinde İçişleri Bakanı olmuştur.

2007, 2011 ve 2015'te MHP milletvekili olarak meclise girmiştir. Kasım 2015 seçimlerinde ise partisinden milletvekili adayı olarak gösterilmemiştir.

Meral Akşener, 25 Ekim 2017'den beri, kurduğu İyi Parti'nin genel başkanıdır.

Meral Akşener, 2018 yılında cumhurbaşkanı adayı olmuştur.