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Akşener kürsüye baretle çıktı

İYİ Parti grup toplantısında Bartın'da hayatını kaybeden 41 madenci için sıralara 41 baret konuldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kürsüye baret takarak çıktı. 

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 11:22
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Meral Akşener kürsüye baretle çıktı

Akşener kürsüye baretle çıktı
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Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasında 41 madenci hayatını kaybetmişti. İYİ Parti sıralarına hayatını kaybeden 41 madenci için 41 baret konulurken Meral Akşener kürsüye baret takarak çıktı. 

"41 madenci kardeşimizi kaybettik. Bir kez daha kaybettiğimiz madencilere rahmet, ailelerine sabır diliyorum." diyen Akşener, "Kazanın ardından Amasra’ya gittim. Her dakika ölümle burun buruna ekmek kavgası veren madencilerimize karşı sorumluluğumuz var. Onların can güvenliğini sağlamak için çabalamak gibi çok önemli bir görevimiz var. Tüm hukukçu arkadaşlarımıza talimat veriyorum, maden şehitlerinin ailelerinin hakkını hukukunu en ciddi şekilde takip edeceksiniz. Gerekli tedbirleri almazsanız, yaşanan felaketin adı cinayet olur, katliam olur." ifadelerini kullandı.

Akşener Erdoğan'a, "Biliyorsunuz, empati kavramına yabancı olan bu arkadaş, 8 sene önce, Soma’da, utanmadan çıkıp, 'ölüm bu işin fıtratında var' demişti… Bu defa da 'Çok şükür, 24 saat geçmeden 41’inci şehidimize de ulaştık' dedi. Bu da mı kader, Sayın Erdoğan! Bakanı atayan sensin. 4 yıl ceza alan adamı, TTK’ya genel müdür yapan sensin. Madene, yönetici atayan da sensin. Denetimlerin gereğini yapmayanlar da, senin bakanın ve senin yöneticilerin. İşine gelince, 'bakanıma talimat verdim' demeyi biliyorsun. İşine gelince, üzerine basa basa, 'benim bakanım' demeyi de biliyorsun. Hadi bakalım. Madem senin bakanın, hesap sorsana! 'Nerede tedbirler?' desene. Sayın Erdoğan; İşine geldiğinde 'benim bakanım', işine gelmediğinde, 'kader' diyemezsin. Beceriksiz yöneticilerinin hatalarına, iş bilmezliklerine, kader diyemezsin. 21. yüzyılda, bu teknolojik imkan ve altyapıyla, maden işçisine, ölümü, kader diye kabullendiremezsin." diye seslendi.

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