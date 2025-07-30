Meral Akşener mi, Selda Bağcan mı? Gören tanıyamadı... Sertab Erener’in filtre oyunu

İki Türk müziğinin efsane ismi Selda Bağcan ile Sertab Erener Bodrum'da buluştu. Bağcan’ın son hali gündem oldu.

FOTOĞRAFTAKİ FİLTRE DİKKAT ÇEKTİ

Selda Bağcan ile ünlü şarkıcı Sertab Erener Bodrum'da bir araya geldi. Fotoğraftaki filtre dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bağcan fotoğrafın altına "Sevgili @sertaberener ile hasret giderdiğimiz bir yaz akşamı Bodrum’dan" notunu düştü.

MERAL AKŞENERE BENZETİLDİ

Paylaşılan fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, Selda Bağcan'ın yüzüne çok yoğun photoshop ve filtreleme işlemi yapılınca Meral Akşener'e benzetildi.

Sosyal medyada; 'Selda Bağcan'a ne olmuş?', 'Meral Akşener sandım' gibi yorumlar yapıldı.