Meral Akşener mi, Selda Bağcan mı? Gören tanıyamadı... Sertab Erener’in filtre oyunu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meral Akşener mi, Selda Bağcan mı? Gören tanıyamadı... Sertab Erener’in filtre oyunu

Dillere pelesenk olan şarkıları ve kendine has tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Selda Bağcan'ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İki Türk müziğinin efsane ismi Selda Bağcan ile Sertab Erener Bodrum'da buluştu. Bağcan’ın son hali gündem oldu.

1200xauto.webp

FOTOĞRAFTAKİ FİLTRE DİKKAT ÇEKTİ

Selda Bağcan ile ünlü şarkıcı Sertab Erener Bodrum'da bir araya geldi. Fotoğraftaki filtre dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bağcan fotoğrafın altına "Sevgili @sertaberener ile hasret giderdiğimiz bir yaz akşamı Bodrum’dan" notunu düştü.

7y7y.jpg

MERAL AKŞENERE BENZETİLDİ

Paylaşılan fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, Selda Bağcan'ın yüzüne çok yoğun photoshop ve filtreleme işlemi yapılınca Meral Akşener'e benzetildi.

Sosyal medyada; 'Selda Bağcan'a ne olmuş?', 'Meral Akşener sandım' gibi yorumlar yapıldı.

Son Haberler
Dünyayı sarsan en büyük 10 deprem
Dünyayı sarsan en büyük 10 deprem
2 milyon kişi dev dalgalardan kaçıyor! Süratle geliyor... Ülke alarma geçti...
2 milyon kişi dev dalgalardan kaçıyor! Süratle geliyor... Ülke alarma geçti...
Dolmuşta şoke eden olay! Buldu saydı cebine attı
Dolmuşta şoke eden olay! Buldu saydı cebine attı
Camide pes dedirten hırsızlık!
Camide pes dedirten hırsızlık!
Meral Akşener mi, Selda Bağcan mı? Gören tanıyamadı... Sertab Erener’in filtre oyunu
Meral Akşener mi, Selda Bağcan mı? Gören tanıyamadı... Sertab Erener’in filtre oyunu